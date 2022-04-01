В Нацполиции сообщили о спецоперации в освобожденном от российских оккупантов Ирпене

В Ирпене многие жилые дома и близлежащие территории "заминированы нелюдями", отмечали в Киевской ОВА Фото: МВС України / Facebook

Об этом рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, сообщил пресс-центр МВД Украины в Facebook 1 апреля.

"Очень важно пройти фактически каждый дом, попасть в каждый дом, ведь мы понимаем, что под завалами могут оставаться люди, в квартирах могут находиться одинокие старики, которые, к сожалению, самостоятельно не могли передвигаться. Осматриваем тела граждан, которые, к сожалению, погибли, вывозим их в морги для проведения судебно-медицинских экспертиз и последующего захоронения. Наша главная задача – спасти людей, оставшихся в городе", – отметил Небитов.

По его словам, в настоящее время "правоохранители и спасатели зачищают город от взрывчатки".

"Работают взрывотехники с целью обнаружения опасных предметов. Понимаем, что в городе очень большое количество неразорванных снарядов, потому что продолжительность между артиллерийскими выстрелами не превышала более 20 секунд. Это говорит о том, что подразделениям взрывотехников необходимо еще поработать и ликвидировать все закладки, предметы и вещи, которые могут быть заминированы", – подчеркнул Небитов.

Он добавил, что сначала необходимо восстановить связь в Ирпене, "чтобы правоохранители смогли получить максимально информацию от местных жителей, понять, по каким адресам остаются люди".

"Спецназ Нацполиции отработал все адреса, которые мы получали от граждан. Находили людей и вывозили на безопасную территорию", – резюмировал Небитов.

Глава Киевской областной государственной (военной) администрации Александр Павлюк сообщил 31 марта, что говорить о возвращении местного населения в Ирпень еще очень рано. По его словам, многие жилые дома и близлежащие территории "заминированы нелюдями".

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