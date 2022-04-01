В Нацполиции сообщили о спецоперации в освобожденном от российских оккупантов Ирпене

Об этом рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, сообщил пресс-центр МВД Украины в Facebook 1 апреля.
"Очень важно пройти фактически каждый дом, попасть в каждый дом, ведь мы понимаем, что под завалами могут оставаться люди, в квартирах могут находиться одинокие старики, которые, к сожалению, самостоятельно не могли передвигаться. Осматриваем тела граждан, которые, к сожалению, погибли, вывозим их в морги для проведения судебно-медицинских экспертиз и последующего захоронения. Наша главная задача – спасти людей, оставшихся в городе", – отметил Небитов.
По его словам, в настоящее время "правоохранители и спасатели зачищают город от взрывчатки".
"Работают взрывотехники с целью обнаружения опасных предметов. Понимаем, что в городе очень большое количество неразорванных снарядов, потому что продолжительность между артиллерийскими выстрелами не превышала более 20 секунд. Это говорит о том, что подразделениям взрывотехников необходимо еще поработать и ликвидировать все закладки, предметы и вещи, которые могут быть заминированы", – подчеркнул Небитов.
Он добавил, что сначала необходимо восстановить связь в Ирпене, "чтобы правоохранители смогли получить максимально информацию от местных жителей, понять, по каким адресам остаются люди".
"Спецназ Нацполиции отработал все адреса, которые мы получали от граждан. Находили людей и вывозили на безопасную территорию", – резюмировал Небитов.
Глава Киевской областной государственной (военной) администрации Александр Павлюк сообщил 31 марта, что говорить о возвращении местного населения в Ирпень еще очень рано. По его словам, многие жилые дома и близлежащие территории "заминированы нелюдями".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
16 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что на отдельных направлениях украинской армии удалось перейти в контрнаступление. 22 марта американский телеканал CNN со ссылкой на информацию Пентагона отметил успешную контратаку ВСУ на севере и западе от Киева.
23 марта в Бучанском горсовете заявили, что Вооруженные силы Украины взяли в кольцо города Ирпень, Буча и Гостомель Киевской области.
24 марта советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что более чем 80% города Ирпень освобождено, идут бои за Бучу и Гостомель.
28 марта в Минобороны сообщили, что украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов.
По предварительным данным, во время оккупации, уличных боев и от обстрелов погибли 200–300 жителей Ирпеня, а также около 50 военнослужащих, сообщил 30 марта мэр города, руководитель местной территориальной обороны Александр Маркушин.
25 марта президент Владимир Зеленский присвоил Ирпеню звание "Город-герой Украины".