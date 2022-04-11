В результате вечернего обстрела оккупантами Лисичанска пострадали три человека, четыре снаряда попали в дома – Гайдай

Он отметил, что с начала суток это уже не первый обстрел. Утром погиб мужчина.
"К вечеру имеем не менее трех пострадавших жителей Лисичанска. Спасатели передали людей врачам. Медработники пока оказывают им помощь. Есть четыре прямых попадания в дома. Три из них разрушены полностью, один – частично", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Гайдай 11 апреля сообщил, что в Луганской области после многочисленных обстрелов российских захватчиков не осталось ни одного уцелевшего объекта инфраструктуры.
В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
По данным разведки минобороны Великобритании, подразделения оккупационных войск, которые были выведены с северных территорий Украины, прежде чем будут готовы к переброске на Донбасс, потребуют значительного восстановления и ремонта техники.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много. "Битва за Донбасс будет напоминать вам – говорю с сожалением, но это правда – Вторую мировую войну: масштабами, операциями, маневрами, тысячами танков, бронированной техники, артиллерии. Это не будет локальная операция, судя по подготовке России", – отметил министр.
10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины. "Следующая неделя будет не менее важной, чем эта, чем предыдущие. Она будет такой же напряженной и еще более ответственной. Россия будет больше бояться. Бояться проиграть. Бояться, что правду придется признавать", – сказал он.