ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате вечернего обстрела оккупантами Лисичанска пострадали три человека, четыре снаряда попали в дома – Гайдай

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты 11 апреля обстреливали Лисичанск несколько раз
Оккупанты 11 апреля обстреливали Лисичанск несколько раз
Фото: ДСНС України / Telegram

11 апреля российские оккупанты обстреляли Лисичанск Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

Он отметил, что с начала суток это уже не первый обстрел. Утром погиб мужчина.

"К вечеру имеем не менее трех пострадавших жителей Лисичанска. Спасатели передали людей врачам. Медработники пока оказывают им помощь. Есть четыре прямых попадания в дома. Три из них разрушены полностью, один – частично", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Гайдай 11 апреля сообщил, что в Луганской области после многочисленных обстрелов российских захватчиков не осталось ни одного уцелевшего объекта инфраструктуры.

В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

По данным разведки минобороны Великобритании, подразделения оккупационных войск, которые были выведены с северных территорий Украины, прежде чем будут готовы к переброске на Донбасс, потребуют значительного восстановления и ремонта техники.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много. "Битва за Донбасс будет напоминать вам – говорю с сожалением, но это правда – Вторую мировую войну: масштабами, операциями, маневрами, тысячами танков, бронированной техники, артиллерии. Это не будет локальная операция, судя по подготовке России", – отметил министр.

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины"Следующая неделя будет не менее важной, чем эта, чем предыдущие. Она будет такой же напряженной и еще более ответственной. Россия будет больше бояться. Бояться проиграть. Бояться, что правду придется признавать", – сказал он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Луганская область, Лисичанск, Сергей Гайдай, обстрелы, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Каждый принимает решения, которые считает нужными". Садовый рассказал, где находятся его жена и пятеро сыновей
  "Каждый принимает решения, которые считает нужными". Садовый рассказал, где находятся его жена и пятеро сыновей
"Посвящаю ее президенту Зеленскому и народу Украины". Стоун зажгла желто-синюю свечу. Видео
"Посвящаю ее президенту Зеленскому и народу Украины". Стоун зажгла желто-синюю свечу. Видео
"Буду петь в любимом Тбилиси на двух самых родных языках". Джамала выступит в Грузии с концертом в поддержку Украины
"Буду петь в любимом Тбилиси на двух самых родных языках". Джамала выступит в Грузии с концертом в поддержку Украины
"Была поражена, как тепло здесь принимают". Дорофеева показала, как живут украинские беженцы в Варшаве
"Была поражена, как тепло здесь принимают". Дорофеева показала, как живут украинские беженцы в Варшаве
  Дурнев: ВСУ – красавцы. Показали такой класс. Это просто сильнейшая армия мира. Я, конечно, горжусь
  Дурнев: ВСУ – красавцы. Показали такой класс. Это просто сильнейшая армия мира. Я, конечно, горжусь
"Втихомирювач та Заспокоювач". Арестович показал фото в обнимку с Залужным и рассказал, сколько лет они дружат
"Втихомирювач та Заспокоювач". Арестович показал фото в обнимку с Залужным и рассказал, сколько лет они дружат
"Они не понимают и говорят: "У вас своя правда, а у нас своя". Алина Паш рассказала об общении с родственниками из России
"Они не понимают и говорят: "У вас своя правда, а у нас своя". Алина Паш рассказала об общении с родственниками из России
"Люди вынуждены бежать от войны". Гир записал видео в поддержку украинцев
"Люди вынуждены бежать от войны". Гир записал видео в поддержку украинцев
"Мы вынужденно уехали из дома, но нас всех объединяет желание вернуться". Сопонару в Лондоне вышла на акцию в поддержку Украины
"Мы вынужденно уехали из дома, но нас всех объединяет желание вернуться". Сопонару в Лондоне вышла на акцию в поддержку Украины
"Мы с Путиным расцеловались. Вся московская тусовка бросилась ко мне целоваться, решив, что так передается власть". Садальский процитироал Альтова
"Мы с Путиным расцеловались. Вся московская тусовка бросилась ко мне целоваться, решив, что так передается власть". Садальский процитироал Альтова
Серга – Тодоренко: Желаю родить тебе здорового ребенка. Надеюсь, у него будет возможность увидеть, от какой страны отказалась его мать
Серга – Тодоренко: Желаю родить тебе здорового ребенка. Надеюсь, у него будет возможность увидеть, от какой страны отказалась его мать
Жена Бабкина рассказала, почему он уехал из Украины после начала войны, а не отправился на фронт
Жена Бабкина рассказала, почему он уехал из Украины после начала войны, а не отправился на фронт
  "Я поддерживаю украинцев". Билли Айлиш, U2 и сын Леннона выступили в поддержку Украины
  "Я поддерживаю украинцев". Билли Айлиш, U2 и сын Леннона выступили в поддержку Украины
"Мне так жаль, мой любимый, но главное сейчас это жизнь!" Гвоздева показала обстрелянный автомобиль своего мужа
"Мне так жаль, мой любимый, но главное сейчас – это жизнь!" Гвоздева показала обстрелянный автомобиль своего мужа
  Дурнев: В России неблагополучные люди идут служить. Точно такие у них жены. Приносишь ей с войны чужие трусы, а она: "Блин, ты красавчик"
  Дурнев: В России неблагополучные люди идут служить. Точно такие у них жены. Приносишь ей с войны чужие трусы, а она: "Блин, ты красавчик"
Серга после обвинений в хайпе ответил замалчивающей войну РФ против Украины Тодоренко
Серга после обвинений в хайпе ответил замалчивающей войну РФ против Украины Тодоренко
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Матвиенко и Мирзоян расстались после пяти лет брака – YouTube-блогер (208830)
2
"Виктор уже в Торонто". Дочь Ющенко сообщила, что ее 17-летний сын будет учиться в Канаде (104523)
3
"Я проснулась от странных звуков. Мужа в постели не было". Жена Зеленского рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину (32986)
4
"Пятилетняя дочь моей подруги поседела у меня на глазах". Жена министра обороны Резникова заявила, что женщинам не должно быть стыдно уезжать из Украины (31986)
5
Зеленская назвала роковую ошибку тирана Путина (21493)
6
Дурнев: В России неблагополучные люди идут служить. Точно такие у них жены. Приносишь ей с войны чужие трусы, а она: "Блин, ты красавчик" (18022)
7
"Она будет настоящей, не выдавленной". Дорофеева анонсировала дуэтную песню, которую "наконец-то" запишет на украинском языке (16865)
8
"Именно после свадьбы наши отношения дали трещину". 24-летний Morgenshtern развелся спустя семь месяцев после регистрации брака (15327)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS