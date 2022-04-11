В результате вечернего обстрела оккупантами Лисичанска пострадали три человека, четыре снаряда попали в дома – Гайдай

Он отметил, что с начала суток это уже не первый обстрел. Утром погиб мужчина.

"К вечеру имеем не менее трех пострадавших жителей Лисичанска. Спасатели передали людей врачам. Медработники пока оказывают им помощь. Есть четыре прямых попадания в дома. Три из них разрушены полностью, один – частично", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)