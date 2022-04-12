ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Головокружение и ноги подкашиваются". Пострадавшие от химатаки оккупантов в Мариуполе рассказали о своем состоянии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пострадавший военный рассказал, что услышал взрыв из вышел из укрытия, чтобы проверить ситуацию
Пострадавший военный рассказал, что услышал взрыв из вышел из укрытия, чтобы проверить ситуацию
Скриншот: "Азов" / Twitter

Пострадавшие в результате применения российской оккупационной армией неизвестного химического вещества в Мариуполе Донецкой области находятся "в относительно удовлетворительном состоянии". Об этом пресс-служба полка "Азов" сообщила 12 апреля в Telegram.

"Контакт гражданских лиц с веществом был минимальным, ведь эпицентр поражения находился на определенном расстоянии от места нахождения людей. Несколько ближе находились военнослужащие. Сейчас обследовать место событий в полной мере из-за вражеского огня невозможно – россияне продолжают проводить тактику сокрытия собственных преступлений", – пояснили в посте.

В результате атаки пострадали трое военнослужащих. Один из них – в удовлетворительном состоянии, двое – под постоянным наблюдением врачей.

"Среди пострадавших гражданских худшее состояние у пожилой женщины. Основная симптоматика пострадавших: гиперемия лица, повышение артериальное давление, сухость и изжога в области ротоглотки, [жжениеслизистых участков глаз", – сообщили в "Азове".

Один из пострадавших военнослужащих рассказал, что услышал взрыв и вышел из укрытия, чтобы проверить ситуацию. Видео опубликовано в Twitter "Азова".

"Увидел туман, больше похожий на дым, не густой. Скомандовали в укрытие. Когда заходили, почувствовал удушье – очень тяжело было дышать, не мог вдохнуть. И сразу головокружение и ноги подкашиваются, будто они какие-то ватные", – сказал мужчина.

Еще один пострадавший рассказал, что ему сразу стало плохо. Его рассказ опубликован в Twitter "Азова".

"Шум в ушах. Тахикардия, [боль всердце и слабость. Падаешь, и все. Еле сюда добежал, там 10 метров расстояние. Мамка вообще отъезжала, три раза ее откачивали. Сердце останавливается, глаза закатываются, и все", – добавил житель Мариуполя.

Он сообщил, что утром поднялась температура.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вечером 11 апреля полк "Азов", который защищает Мариуполь, заявил, что российские оккупанты применили в городе неизвестное отравляющее вещество, которое было сброшено с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдаются дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.

В минобороны США, комментируя сообщение о химатаке на Мариуполь, заявили, что применение Россией химического оружия означало бы эскалацию конфликта и стало бы "вызовом для НАТО". Сейчас Пентагон проверяет эту информацию.

Заместитель министра обороны Анна Маляр 12 апреля заявила, что Украина проверяет информацию о возможном применении оккупантами химического оружия. "Можем предварительно говорить, есть предположение, что это скорее фосфорные боеприпасы. Окончательная официальная информация будет позже", – уточнила она.

Теги: Украина, химическое оружие, Мариуполь, полк Азов, отравление, война России против Украины, пострадавшие, военнослужащий, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Нужно прокричать эту боль". The Hardkiss презентовали песню о войне. Деньги от прослушиваний группа отдаст на благотворительность. Видео
  "Нужно прокричать эту боль". The Hardkiss презентовали песню о войне. Деньги от прослушиваний группа отдаст на благотворительность. Видео
"Будет концерты давать в бункере для Путина", "Россия уже проклята миром". Лолита возмутила сеть новым постом
"Будет концерты давать в бункере для Путина", "Россия уже проклята миром". Лолита возмутила сеть новым постом
Израиль отказался от участия в "Евровидении 2022"
Израиль отказался от участия в "Евровидении 2022"
"Бороться нужно и не сдаваться в плен зла". Мозговая рассказала, как не озлобиться в реалиях войны
"Бороться нужно и не сдаваться в плен зла". Мозговая рассказала, как не озлобиться в реалиях войны
"Мы не виделись полтора месяца". Кулеба показал фото с 11-летней дочерью
"Мы не виделись полтора месяца". Кулеба показал фото с 11-летней дочерью
"Чтобы Путин сдох!" Melovin в свой день рождения упал лицом в торт. Видео
"Чтобы Путин сдох!" Melovin в свой день рождения упал лицом в торт. Видео
"Сейчас мы должны еще больше сплотиться". Суровцев объявил сбор средств на приют для спасенных во время войны животных
"Сейчас мы должны еще больше сплотиться". Суровцев объявил сбор средств на приют для спасенных во время войны животных
Мать Маска показала фото для украинского L'Officiel и призвала поддержать Украину
Мать Маска показала фото для украинского L'Officiel и призвала поддержать Украину
  Рэпер Face: На благотворительном концерте в Варшаве в поддержку Украины я был на грани слез
  Рэпер Face: На благотворительном концерте в Варшаве в поддержку Украины я был на грани слез G
Дмитрий ГОРДОН
"Вы готовы верить всему вранью, которым вас, говноедов, пичкают". Лазарева, которую "похоронили" в РФ, опровергла свою смерть
"Вы готовы верить всему вранью, которым вас, говноедов, пичкают". Лазарева, которую "похоронили" в РФ, опровергла свою смерть
  "Сильні люди". Lama посвятила песню украинской армии. Аудио
  "Сильні люди". Lama посвятила песню украинской армии. Аудио
  Российский рэпер Face: Если говорить о творчестве, моя душа кричит неимоверно, разрывает изнутри
  Российский рэпер Face: Если говорить о творчестве, моя душа кричит неимоверно, разрывает изнутри G
Дмитрий ГОРДОН
  Ефросинина: Ни один украинец не нуждается в жалости. Оставьте ее себе, нам дайте оружие
  Ефросинина: Ни один украинец не нуждается в жалости. Оставьте ее себе, нам дайте оружие
Старший сын Бекхэмов женился на дочери миллиардера Пельтца. На свадьбе собирали пожертвования в поддержку Украины
Старший сын Бекхэмов женился на дочери миллиардера Пельтца. На свадьбе собирали пожертвования в поддержку Украины
40-летняя Спирс: Я сделала тест на беременность. У меня будет ребенок
40-летняя Спирс: Я сделала тест на беременность. У меня будет ребенок
"Самые реалистичные и логичные переговоры". Бедняков обратился к мародерствующим российским оккупантам
"Самые реалистичные и логичные переговоры". Бедняков обратился к мародерствующим российским оккупантам
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Матвиенко и Мирзоян расстались после пяти лет брака – YouTube-блогер (210795)
2
"Виктор уже в Торонто". Дочь Ющенко сообщила, что ее 17-летний сын будет учиться в Канаде (116510)
3
Зеленская назвала роковую ошибку тирана Путина (24097)
4
"Она будет настоящей, не выдавленной". Дорофеева анонсировала дуэтную песню, которую "наконец-то" запишет на украинском языке (23906)
5
Дурнев: В России неблагополучные люди идут служить. Точно такие у них жены. Приносишь ей с войны чужие трусы, а она: "Блин, ты красавчик" (21431)
6
"Мы с Путиным расцеловались. После этого вся московская тусовка бросилась ко мне целоваться, решив, что так передается власть". Садальский процитироал Альтова (21363)
7
"Каждый принимает решения, которые считает нужными". Садовый рассказал, где находятся его жена и пятеро сыновей (20063)
8
Стивен Кинг рассказал подписчикам, какую украинскую певицу стоит послушать. Она отреагировала (17473)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS