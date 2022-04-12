"Головокружение и ноги подкашиваются". Пострадавшие от химатаки оккупантов в Мариуполе рассказали о своем состоянии

"Контакт гражданских лиц с веществом был минимальным, ведь эпицентр поражения находился на определенном расстоянии от места нахождения людей. Несколько ближе находились военнослужащие. Сейчас обследовать место событий в полной мере из-за вражеского огня невозможно – россияне продолжают проводить тактику сокрытия собственных преступлений", – пояснили в посте.
В результате атаки пострадали трое военнослужащих. Один из них – в удовлетворительном состоянии, двое – под постоянным наблюдением врачей.
"Среди пострадавших гражданских худшее состояние у пожилой женщины. Основная симптоматика пострадавших: гиперемия лица, повышение артериальное давление, сухость и изжога в области ротоглотки, [жжение] слизистых участков глаз", – сообщили в "Азове".
Один из пострадавших военнослужащих рассказал, что услышал взрыв и вышел из укрытия, чтобы проверить ситуацию. Видео опубликовано в Twitter "Азова".
"Увидел туман, больше похожий на дым, не густой. Скомандовали в укрытие. Когда заходили, почувствовал удушье – очень тяжело было дышать, не мог вдохнуть. И сразу головокружение и ноги подкашиваются, будто они какие-то ватные", – сказал мужчина.
* Дещо ближче перебували військовослужбовці. Втім зараз обстежити місце подій в повній мірі, через ворожий вогонь, неможливо, адже росіяни продовжують провадити тактику приховування власних злочинів.— АЗОВ (@Polk_Azov) April 12, 2022
На відео - військовослужбовець, що перебуває в помірному стані. * pic.twitter.com/Bv6ngdtOEH
Еще один пострадавший рассказал, что ему сразу стало плохо. Его рассказ опубликован в Twitter "Азова".
"Шум в ушах. Тахикардия, [боль в] сердце и слабость. Падаешь, и все. Еле сюда добежал, там 10 метров расстояние. Мамка вообще отъезжала, три раза ее откачивали. Сердце останавливается, глаза закатываются, и все", – добавил житель Мариуполя.
Он сообщил, что утром поднялась температура.
Постраждалі особи внаслідок розповсюдження ворогом отруйної речовини невідомого походження в місті Маріуполь знаходяться у відносно задовільному стані. Контакт цивільних осіб з речовиною був мінімальним, адже епіцентр ураження був на певній відстані від місця перебування людей. * pic.twitter.com/G5myNNkJu6— АЗОВ (@Polk_Azov) April 12, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вечером 11 апреля полк "Азов", который защищает Мариуполь, заявил, что российские оккупанты применили в городе неизвестное отравляющее вещество, которое было сброшено с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдаются дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.
В минобороны США, комментируя сообщение о химатаке на Мариуполь, заявили, что применение Россией химического оружия означало бы эскалацию конфликта и стало бы "вызовом для НАТО". Сейчас Пентагон проверяет эту информацию.
Заместитель министра обороны Анна Маляр 12 апреля заявила, что Украина проверяет информацию о возможном применении оккупантами химического оружия. "Можем предварительно говорить, есть предположение, что это скорее фосфорные боеприпасы. Окончательная официальная информация будет позже", – уточнила она.