"Головокружение и ноги подкашиваются". Пострадавшие от химатаки оккупантов в Мариуполе рассказали о своем состоянии

Пострадавший военный рассказал, что услышал взрыв из вышел из укрытия, чтобы проверить ситуацию Скриншот: "Азов" / Twitter

"Контакт гражданских лиц с веществом был минимальным, ведь эпицентр поражения находился на определенном расстоянии от места нахождения людей. Несколько ближе находились военнослужащие. Сейчас обследовать место событий в полной мере из-за вражеского огня невозможно – россияне продолжают проводить тактику сокрытия собственных преступлений", – пояснили в посте.

В результате атаки пострадали трое военнослужащих. Один из них – в удовлетворительном состоянии, двое – под постоянным наблюдением врачей.

"Среди пострадавших гражданских худшее состояние у пожилой женщины. Основная симптоматика пострадавших: гиперемия лица, повышение артериальное давление, сухость и изжога в области ротоглотки, [жжение] слизистых участков глаз", – сообщили в "Азове".

Один из пострадавших военнослужащих рассказал, что услышал взрыв и вышел из укрытия, чтобы проверить ситуацию. Видео опубликовано в Twitter "Азова".

"Увидел туман, больше похожий на дым, не густой. Скомандовали в укрытие. Когда заходили, почувствовал удушье – очень тяжело было дышать, не мог вдохнуть. И сразу головокружение и ноги подкашиваются, будто они какие-то ватные", – сказал мужчина.

* Дещо ближче перебували військовослужбовці. Втім зараз обстежити місце подій в повній мірі, через ворожий вогонь, неможливо, адже росіяни продовжують провадити тактику приховування власних злочинів.



На відео - військовослужбовець, що перебуває в помірному стані. * pic.twitter.com/Bv6ngdtOEH — АЗОВ (@Polk_Azov) April 12, 2022

Еще один пострадавший рассказал, что ему сразу стало плохо. Его рассказ опубликован в Twitter "Азова".

"Шум в ушах. Тахикардия, [боль в] сердце и слабость. Падаешь, и все. Еле сюда добежал, там 10 метров расстояние. Мамка вообще отъезжала, три раза ее откачивали. Сердце останавливается, глаза закатываются, и все", – добавил житель Мариуполя.

Он сообщил, что утром поднялась температура.

Постраждалі особи внаслідок розповсюдження ворогом отруйної речовини невідомого походження в місті Маріуполь знаходяться у відносно задовільному стані. Контакт цивільних осіб з речовиною був мінімальним, адже епіцентр ураження був на певній відстані від місця перебування людей. * pic.twitter.com/G5myNNkJu6 — АЗОВ (@Polk_Azov) April 12, 2022

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