Эпицентр действия химвещества, которое использовали оккупанты в Мариуполе, был далеко от мирных жителей – "Азов"

"Это позволило минимизировать контакт с веществом и, возможно, спасло им жизнь, но есть последствия. Сейчас невозможно провести анализ и выяснить, каким веществом отравили людей, потому что мы находимся в полной блокаде, а эпицентр поражения обстреливается россиянами в том числе с целью уничтожения доказательств своего преступления", – рассказал Прокопенко.
В видео, опубликованном командиром "Азова", анестезиолог сообщил, что в больницу поступили пострадавшие с признаками химического отравления – гиперемией лица, повышенным артериального давлением, жжением слизистой. Людям оказали помощь.
Постраждалі особи внаслідок розповсюдження ворогом отруйної речовини невідомого походження в місті Маріуполь знаходяться у відносно задовільному стані. Контакт цивільних осіб з речовиною був мінімальним, адже епіцентр ураження був на певній відстані від місця перебування людей. * pic.twitter.com/G5myNNkJu6— АЗОВ (@Polk_Azov) April 12, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вечером 11 апреля полк "Азов", который защищает Мариуполь, заявил, что российские оккупанты применили в городе неизвестное отравляющее вещество, которое было сброшено с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдаются дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.
В минобороны США, комментируя сообщение о химатаке на Мариуполь, заявили, что применение Россией химического оружия означало бы эскалацию конфликта и стало бы "вызовом для НАТО". Сейчас Пентагон проверяет эту информацию.
Лидер "Нацкорпуса" и первый командир "Азова" Андрей Билецкий сообщал о трех пострадавших, у которых есть "четко выраженные признаки отравления боевыми химическими веществами, но без катастрофических последствий".
Заместитель министра обороны Анна Маляр 12 апреля заявила, что Украина проверяет информацию о возможном применении оккупантами химического оружия. "Можем предварительно говорить, есть предположение, что это скорее фосфорные боеприпасы. Окончательная официальная информация будет позже", – уточнила она.