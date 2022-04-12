Эпицентр действия химвещества, которое использовали оккупанты в Мариуполе, был далеко от мирных жителей – "Азов"

"Это позволило минимизировать контакт с веществом и, возможно, спасло им жизнь, но есть последствия. Сейчас невозможно провести анализ и выяснить, каким веществом отравили людей, потому что мы находимся в полной блокаде, а эпицентр поражения обстреливается россиянами в том числе с целью уничтожения доказательств своего преступления", – рассказал Прокопенко.

В видео, опубликованном командиром "Азова", анестезиолог сообщил, что в больницу поступили пострадавшие с признаками химического отравления – гиперемией лица, повышенным артериального давлением, жжением слизистой. Людям оказали помощь.

Постраждалі особи внаслідок розповсюдження ворогом отруйної речовини невідомого походження в місті Маріуполь знаходяться у відносно задовільному стані. Контакт цивільних осіб з речовиною був мінімальним, адже епіцентр ураження був на певній відстані від місця перебування людей. * pic.twitter.com/G5myNNkJu6 — АЗОВ (@Polk_Azov) April 12, 2022

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