Российские оккупанты захватили в порту Мариуполя экипаж еще одного гражданского судна – Денисова

"На территории мариупольского морского торгового порта военными Российской Федерации были взяты в заложники члены экипажа сухогруза Blue Star-1 под флагом Либерии. 18 моряков, которые являются гражданами Украины, вывезены во временно оккупированный Донецк", – написала она.
По данным омбудсмена, судно зашло в порт Мариуполя в конце февраля, было заблокировано оккупантами, из-за недостатка продовольствия моряки были вынуждены перейти на двухразовое питание, а связь с ними пропала 25 марта.
"По предварительной информации, в плену оккупантов могут находиться около 200 членов экипажей нескольких судов, заблокированных российскими оккупантами в порту Мариуполя. Такими действиями РФ нарушает право на жизнь и свободу, личную неприкосновенность", – заявила Денисова.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
11 апреля омбудсмен сообщала о захвате оккупантами в порту Мариуполя 18 членов экипажа сухогруза Smarta и жены капитана судна.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.
Из-за блокады порта российским флотом находящиеся там гражданские суда не могут уйти в море.
9 апреля президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Мариуполь пытается захватить группировка врага из около 10 тыс. оккупантов.
На 11 апреля часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.
В Мариуполе, по подсчетам мэрии, остается около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне. По данным мэра города Вадима Бойченко на 8 апреля, депортирована 31 тыс. жителей.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".
9 апреля Зеленский говорил, что Мариуполь пытается захватить группировка врага из около 10 тыс. оккупантов.
11 апреля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что "связь с подразделениями сил обороны, которые героически удерживают Мариуполь, устойчива и поддерживается". "Проведение оборонных операций не является темой для публичных обсуждений. Мы делаем возможное и невозможное для победы и сохранения жизней личного состава и мирных жителей по всем направлениям", – отметил он.