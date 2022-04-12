Российские оккупанты захватили в порту Мариуполя экипаж еще одного гражданского судна – Денисова

"На территории мариупольского морского торгового порта военными Российской Федерации были взяты в заложники члены экипажа сухогруза Blue Star-1 под флагом Либерии. 18 моряков, которые являются гражданами Украины, вывезены во временно оккупированный Донецк", – написала она.

По данным омбудсмена, судно зашло в порт Мариуполя в конце февраля, было заблокировано оккупантами, из-за недостатка продовольствия моряки были вынуждены перейти на двухразовое питание, а связь с ними пропала 25 марта.

"По предварительной информации, в плену оккупантов могут находиться около 200 членов экипажей нескольких судов, заблокированных российскими оккупантами в порту Мариуполя. Такими действиями РФ нарушает право на жизнь и свободу, личную неприкосновенность", – заявила Денисова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

11 апреля омбудсмен сообщала о захвате оккупантами в порту Мариуполя 18 членов экипажа сухогруза Smarta и жены капитана судна.