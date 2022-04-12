ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Волновахе оккупанты заставляют детей учиться на русском языке и по программе РФ – Денисова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты заставляют детей продолжать обучение вблизи зоны боевых действий, заявила Денисова
Оккупанты заставляют детей продолжать обучение вблизи зоны боевых действий, заявила Денисова
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты заставили более 800 детей в Волновахе Донецкой области начать обучение в школах вблизи зоны боевых действий. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook 12 апреля.

"Во время мониторинга социальных сетей стало известно, что с 11 апреля в Волновахе Донецкой области заработала школа №5. В школе находились 823 ученика и 45 учителей. Оккупационные власти заявили, что ученики будут учиться на русском языке и по учебной программе РФ", – заявила омбудсмен.

Она подчеркнула, что привлечение детей к обучению вблизи зоны активных боевых действий представляет прямую угрозу их жизни и безопасности и является прямым нарушением ст. 38 Конвенции ООН о правах ребенка.

"Навязывание образования страны-оккупанта противоречит ст. 29 Конвенции ООН о правах ребенка, устанавливающей, что образование ребенка должно быть направлено на воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами – участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, [с просьбой] учесть эти факты военных преступлений и нарушений РФ прав детей в Украине", – заявила Денисова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/520034482811162

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, русский язык, Донецкая область, Людмила Денисова, оккупация, украинский язык, Волноваха, учебный год, дети, омбудсмен, война России против Украины, школы, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Тина Кароль о своем возвращении в Киев: Я это делаю очень тихо, осторожно, никому не давая понять, что так уже можно делать
  Тина Кароль о своем возвращении в Киев: Я это делаю очень тихо, осторожно, никому не давая понять, что так уже можно делать
  "Я понимаю, почему она молчит". Кривошапко прокомментировал игнорирование Денисовой войны РФ против Украины
  "Я понимаю, почему она молчит". Кривошапко прокомментировал игнорирование Денисовой войны РФ против Украины
  Нина Матвиенко рассказала, в какую страну уехали ее дочь и внучка после нападения РФ на Украину
  Нина Матвиенко рассказала, в какую страну уехали ее дочь и внучка после нападения РФ на Украину
  "Это такой бюрократический момент". Шевченко рассказал, когда в его доме смогут поселиться семьи украинских беженцев и как их будут выбирать
  "Это такой бюрократический момент". Шевченко рассказал, когда в его доме смогут поселиться семьи украинских беженцев и как их будут выбирать
  Рэпер Face: Марьяна Ро по сути – украинка
  Рэпер Face: Марьяна Ро по сути – украинка G
Дмитрий ГОРДОН
"Знаю, что это такое, из собственного опыта. Травма на всю жизнь остается". Мозговая высказалась о массовом сексуальном насилии в Буче
"Знаю, что это такое, из собственного опыта. Травма на всю жизнь остается". Мозговая высказалась о массовом сексуальном насилии в Буче
  Нина Матвиенко: Сестра только купила квартиру, все вложила туда. А эта банда все до трусов повыносила. Голодранцы!
  Нина Матвиенко: Сестра только купила квартиру, все вложила туда. А эта банда все до трусов повыносила. Голодранцы!
  "Нужно прокричать эту боль". The Hardkiss презентовали песню о войне. Деньги от прослушиваний группа отдаст на благотворительность. Видео
  "Нужно прокричать эту боль". The Hardkiss презентовали песню о войне. Деньги от прослушиваний группа отдаст на благотворительность. Видео
"Будет концерты давать в бункере для Путина", "Россия уже проклята миром". Лолита возмутила сеть новым постом
"Будет концерты давать в бункере для Путина", "Россия уже проклята миром". Лолита возмутила сеть новым постом
Израиль отказался от участия в "Евровидении 2022"
Израиль отказался от участия в "Евровидении 2022"
"Бороться нужно и не сдаваться в плен зла". Мозговая рассказала, как не озлобиться в реалиях войны
"Бороться нужно и не сдаваться в плен зла". Мозговая рассказала, как не озлобиться в реалиях войны
"Мы не виделись полтора месяца". Кулеба показал фото с 11-летней дочерью
"Мы не виделись полтора месяца". Кулеба показал фото с 11-летней дочерью
"Чтобы Путин сдох!" Melovin в свой день рождения упал лицом в торт. Видео
"Чтобы Путин сдох!" Melovin в свой день рождения упал лицом в торт. Видео
"Сейчас мы должны еще больше сплотиться". Суровцев объявил сбор средств на приют для спасенных во время войны животных
"Сейчас мы должны еще больше сплотиться". Суровцев объявил сбор средств на приют для спасенных во время войны животных
Мать Маска показала фото для украинского L'Officiel и призвала поддержать Украину
Мать Маска показала фото для украинского L'Officiel и призвала поддержать Украину
  Рэпер Face: На благотворительном концерте в Варшаве в поддержку Украины я был на грани слез
  Рэпер Face: На благотворительном концерте в Варшаве в поддержку Украины я был на грани слез G
Дмитрий ГОРДОН
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Виктор уже в Торонто". Дочь Ющенко сообщила, что ее 17-летний сын будет учиться в Канаде (118784)
2
Зеленская назвала роковую ошибку тирана Путина (25099)
3
"Она будет настоящей, не выдавленной". Дорофеева анонсировала дуэтную песню, которую "наконец-то" запишет на украинском языке (24740)
4
"Будет концерты давать в бункере для Путина", "Россия уже проклята миром". Лолита возмутила сеть новым постом (23204)
5
"Мы с Путиным расцеловались. После этого вся московская тусовка бросилась ко мне целоваться, решив, что так передается власть". Садальский процитироал Альтова (22944)
6
Дурнев: В России неблагополучные люди идут служить. Точно такие у них жены. Приносишь ей с войны чужие трусы, а она: "Блин, ты красавчик" (22328)
7
"Каждый принимает решения, которые считает нужными". Садовый рассказал, где находятся его жена и пятеро сыновей (21342)
8
"Вы готовы верить всему вранью, которым вас, говноедов, пичкают". Лазарева, которую "похоронили" в РФ, опровергла свою смерть (18997)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS