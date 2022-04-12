В Волновахе оккупанты заставляют детей учиться на русском языке и по программе РФ – Денисова

"Во время мониторинга социальных сетей стало известно, что с 11 апреля в Волновахе Донецкой области заработала школа №5. В школе находились 823 ученика и 45 учителей. Оккупационные власти заявили, что ученики будут учиться на русском языке и по учебной программе РФ", – заявила омбудсмен.

Она подчеркнула, что привлечение детей к обучению вблизи зоны активных боевых действий представляет прямую угрозу их жизни и безопасности и является прямым нарушением ст. 38 Конвенции ООН о правах ребенка.

"Навязывание образования страны-оккупанта противоречит ст. 29 Конвенции ООН о правах ребенка, устанавливающей, что образование ребенка должно быть направлено на воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами – участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, [с просьбой] учесть эти факты военных преступлений и нарушений РФ прав детей в Украине", – заявила Денисова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)