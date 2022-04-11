В Мариуполе оккупанты захватили экипаж грузового судна и вывезли в неизвестном направлении – Денисова

"Hа территории Мариупольского морского торгового порта военные Российской Федерации захватили и вывезли в неизвестном направлении членов экипажа судна Smarta под флагом Либерии и жену капитана судна, которая в то время находилась на борту", – написала она.

Омбудсмен отметила, что, по предварительным данным, моряков и жену капитана повезли в сторону временно оккупированного Донецка.

"18 человек являются гражданами Украины, один – гражданин Египта. Связи с экипажем и женой капитана нет. Перед захватом моряков российские войска обстреливали судно", – объяснила Денисова.

По ее информации, сухогруз Smarta зашел в порт Мариуполя 21 февраля и должен был следовать в Турцию, но "из-за активной российской военной агрессии он не получил разрешение на выход в море и остался пришвартованным к 18-му причалу Мариупольского порта".

"Такими действиями РФ нарушает право на жизнь и свободу, личную неприкосновенность. [...] Обращаюсь к комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами – участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине", – заявила Денисова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)