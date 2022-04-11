В Мариуполе оккупанты захватили экипаж грузового судна и вывезли в неизвестном направлении – Денисова

"Hа территории Мариупольского морского торгового порта военные Российской Федерации захватили и вывезли в неизвестном направлении членов экипажа судна Smarta под флагом Либерии и жену капитана судна, которая в то время находилась на борту", – написала она.
Омбудсмен отметила, что, по предварительным данным, моряков и жену капитана повезли в сторону временно оккупированного Донецка.
"18 человек являются гражданами Украины, один – гражданин Египта. Связи с экипажем и женой капитана нет. Перед захватом моряков российские войска обстреливали судно", – объяснила Денисова.
По ее информации, сухогруз Smarta зашел в порт Мариуполя 21 февраля и должен был следовать в Турцию, но "из-за активной российской военной агрессии он не получил разрешение на выход в море и остался пришвартованным к 18-му причалу Мариупольского порта".
"Такими действиями РФ нарушает право на жизнь и свободу, личную неприкосновенность. [...] Обращаюсь к комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами – участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине", – заявила Денисова.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.
Из-за блокады порта российским флотом находящиеся там гражданские суда не могут уйти в море.
9 апреля президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Мариуполь пытается захватить группировка врага из около 10 тыс. оккупантов.
На 11 апреля часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.