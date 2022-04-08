Украина вернула под свой контроль захваченное оккупантами спасательное судно "Сапфир" – Офис президента

"Захваченное россиянами спасательное судно "Cапфир" вернулось под контроль Украины. Сегодня его доставили в румынский порт Сулина. [...] Украина всегда возвращает своих и свое. Это касается как людей, так и имущества, а также территорий. Не оставим России никаких шансов", – написал он.

Глава ОП рассказал, что над вопросом возвращения судна работали президент Украины Владимир Зеленский и его офис, а также Министерство инфраструктуры Украины и Международная морская организация (IMO).

"Все 19 членов экипажа были освобождены из российского плена еще 25 марта в рамках первого обмена пленными", – объяснил Ермак.

Министерство инфраструктуры Украины уточнило в Telegram, что с места передачи "Сапфира" его транспортировал буксир "Авант" под флагом Украины.

"С начала активной фазы войны агрессор захватил три украинских судна: "Сапфир", "Афину" и "Принцессу Николь". Захват военными кораблями страны-оккупанта гражданских судов является прямым нарушением норм международного морского права и Международной конвенции по безопасности мореходства", – заявили в Мининфраструктуры.

Война России против Украины. Главное (обновляется)