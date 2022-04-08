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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина вернула под свой контроль захваченное оккупантами спасательное судно "Сапфир" – Офис президента

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"Сапфир" доставили в порт в Румынии
"Сапфир" доставили в порт в Румынии
Фото: Міністерство інфраструктури України / Telegram

Захваченное российскими оккупантами гражданское спасательное судно "Сапфир" снова пребывает под контролем Украины. Об этом 8 апреля сообщил в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Захваченное россиянами спасательное судно "Cапфир" вернулось под контроль Украины. Сегодня его доставили в румынский порт Сулина. [...] Украина всегда возвращает своих и свое. Это касается как людей, так и имущества, а также территорий. Не оставим России никаких шансов", – написал он.

Глава ОП рассказал, что над вопросом возвращения судна работали президент Украины Владимир Зеленский и его офис, а также Министерство инфраструктуры Украины и Международная морская организация (IMO).

"Все 19 членов экипажа были освобождены из российского плена еще 25 марта в рамках первого обмена пленными", – объяснил Ермак.

Министерство инфраструктуры Украины уточнило в Telegram, что с места передачи "Сапфира" его транспортировал буксир "Авант" под флагом Украины.

"С начала активной фазы войны агрессор захватил три украинских судна: "Сапфир", "Афину" и "Принцессу Николь". Захват военными кораблями страны-оккупанта гражданских судов является прямым нарушением норм международного морского права и Международной конвенции по безопасности мореходства", – заявили в Мининфраструктуры.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О захвате "Сапфира" россиянами стало известно 9 марта. Захват произошел, когда судно находилось в районе острова Змеиный.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, "Сапфир" отправили в оккупированный Крым.

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