Денисова: В Буче оккупанты систематически насиловали около 25 девушек в возрасте от 14 до 24 лет. Девять из них беременны

Денисова: 25-летняя женщина позвонила нам, чтобы сообщить, что ее 16-летнюю сестру изнасиловали на улице прямо у нее на глазах Фото: Людмила Денісова / Facebook

"Около 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет систематически насиловали во время оккупации в подвале одного из домов в Буче. Девять из них беременны. Российские солдаты сказали им, что они будут насиловать их до такой степени, что они не захотят сексуальных контактов ни с одним мужчиной, чтобы помешать им иметь украинских детей", – рассказала омбудсмен.

Денисова сообщила, что ее офис получает звонки на линию поддержки, а также информацию в Telegram.

"25-летняя женщина позвонила нам, чтобы сообщить, что ее 16-летнюю сестру изнасиловали на улице прямо у нее на глазах. Она сказала, что они кричали: "Это случится с каждой нацистской проституткой", когда насиловали ее сестру", – добавила уполномоченный по правам человека.

На вопрос, возможно ли сейчас оценить масштабы сексуальных преступлений, совершенных российскими войсками во время оккупации, Денисова ответила, что в данный момент этого сделать нельзя.

"На данный момент это невозможно, потому что не все готовы рассказать нам, что с ними произошло. Большинство из них сейчас просят о психологической поддержке, поэтому мы не можем зафиксировать это как преступления, если они не дадут нам своих показаний", – заявила она.

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