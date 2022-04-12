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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Денисова: В Буче оккупанты систематически насиловали около 25 девушек в возрасте от 14 до 24 лет. Девять из них беременны

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Денисова: 25-летняя женщина позвонила нам, чтобы сообщить, что ее 16-летнюю сестру изнасиловали на улице прямо у нее на глазах
Денисова: 25-летняя женщина позвонила нам, чтобы сообщить, что ее 16-летнюю сестру изнасиловали на улице прямо у нее на глазах
Фото: Людмила Денісова / Facebook

В Буче Киевской области российские оккупанты систематически насиловали около 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в комментарии BBC, который был опубликован 11 апреля.

"Около 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет систематически насиловали во время оккупации в подвале одного из домов в Буче. Девять из них беременны. Российские солдаты сказали им, что они будут насиловать их до такой степени, что они не захотят сексуальных контактов ни с одним мужчиной, чтобы помешать им иметь украинских детей", – рассказала омбудсмен.

Денисова сообщила, что ее офис получает звонки на линию поддержки, а также информацию в Telegram.

"25-летняя женщина позвонила нам, чтобы сообщить, что ее 16-летнюю сестру изнасиловали на улице прямо у нее на глазах. Она сказала, что они кричали: "Это случится с каждой нацистской проституткой", когда насиловали ее сестру", – добавила уполномоченный по правам человека.

На вопрос, возможно ли сейчас оценить масштабы сексуальных преступлений, совершенных российскими войсками во время оккупации, Денисова ответила, что в данный момент этого сделать нельзя.

"На данный момент это невозможно, потому что не все готовы рассказать нам, что с ними произошло. Большинство из них сейчас просят о психологической поддержке, поэтому мы не можем зафиксировать это как преступления, если они не дадут нам своих показаний", – заявила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала вторжения российских войск Офис омбудсмена Украины получает жалобы с информацией о половых преступлениях россиян на оккупированных украинских территориях. О половых преступлениях российской армии против мирного населения на тот момент оккупированных населенных пунктов Киевской области сообщали 17 марта в Офисе президента Украины.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту за изнасилование в Украине. Всего, по ее словам, зарегистрировано около 5 тыс. военных преступлений РФ.

Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях, факты изнасилований подтвердились.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.

Теги: Россия, Людмила Денисова, изнасилование, Киевская область, дети, Буча, война России против Украины, женщины, российские оккупанты
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