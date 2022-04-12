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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Сотни случаев изнасилований несовершеннолетних девушек, маленьких детей... И даже младенца". Зеленский рассказал о зверствах оккупантов

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Зеленский: Есть села когда-то достаточно большие, оставшиеся почти без жителей
Зеленский: Есть села – когда-то достаточно большие, – оставшиеся почти без жителей
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля в обращении к Сейму Литвы рассказал о зверствах российской оккупационной армии в Украине. Текст выступления опубликовала пресс-служба главы государства.

Зеленский сообщил, что в освобожденных населенных пунктах фиксируются и расследуются военные преступления оккупантов.

"Почти каждый день находят новые массовые захоронения убитых. Собирают показания. Тысячи и тысячи жертв. Сотни случаев жестоких пыток. Трупы людей до сих пор находят в канализационных люках и подвалах. Связанные, изуродованные тела. Есть села – когда-то достаточно большие, – оставшиеся почти без жителей", – добавил он.

По предварительным оценкам, сотни детей стали сиротами.

"Уже зафиксированы сотни случаев изнасилований, в том числе несовершеннолетних девушек, совсем маленьких детей... И даже младенца! Об этом просто страшно сейчас говорить. Но это было. Установлено даже это лицо, этот российский "воин" Бычков из Пскова. Десантник или спецназовец, который отправлял товарищам это видео. Видео того, что он делает с младенцем. Как он издевается над младенцем! Вот такой российский военный – "защитник" детей. Вот такая "спецоперация", которую спланировали в Москве. Вот такая история борьбы за "русский мир". Вот с таким теперь будет ассоциироваться российская армия, российские десантники", – рассказал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала вторжения российских войск Офис омбудсмена Украины получает жалобы с информацией о половых преступлениях россиян на оккупированных украинских территориях. О половых преступлениях российской армии против мирного населения на тот момент оккупированных населенных пунктов Киевской области сообщали 17 марта в Офисе президента Украины.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту за изнасилование в Украине. Всего, по ее словам, зарегистрировано около 5 тыс. военных преступлений РФ.

Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях, факты изнасилований подтвердились.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.

Теги: Россия, Украина, Литва, изнасилование, спецназ, десантники, дети, преступление, война России против Украины, российские военные
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