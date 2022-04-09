Российские оккупанты насиловали детей под Киевом, уровень их жестокости не знает границ – Денисова

"Уровень жестокости армии террористов и палачей РФ не знает границ", – подчеркнула она.
Денисова рассказала о трех пострадавших от насилия оккупантов в Киевской области, двое из них – несовершеннолетние.
"Девочка 14 лет изнасилована пятью мужчинами-оккупантами. Сейчас беременна. Буча. Мальчик 11 лет изнасилован на глазах у мамы – ее привязали к стулу, чтобы смотрела. Буча. Женщина 20 лет, изнасилование тремя оккупантами сразу во все возможные места. Ирпень, – написала обмудсмен. – Нет такого места ни на земле, ни в аду, где рашистские преступники смогут укрыться от расплаты!"
Денисова подчеркнула, что изнасилования запрещены статьей 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.
"Обращаюсь к комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и к экспертной миссии, созданной государствами – участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений РФ в Украине. Рашистские оккупанты должны понести строжайшую ответственность", – добавила она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала вторжения российских войск Офис омбудсмена получает жалобы с информацией о половых преступлениях россиян на оккупированных украинских территориях. О половых преступлениях российской армии против мирного населения на тот момент оккупированных населенных пунктов Киевской области сообщали 17 марта в Офисе президента Украины.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту за изнасилование в Украине. Всего, по ее словам, зарегистрировано около 5 тыс. военных преступлений РФ.
Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях, факты изнасилования подтвердились.
Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.