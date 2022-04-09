Российские оккупанты насиловали детей под Киевом, уровень их жестокости не знает границ – Денисова

Денисова обратилась в комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время войны РФ против Украины из-за насилия оккупантов в отношении детей Фото: Михайло Подоляк / Twitter

"Уровень жестокости армии террористов и палачей РФ не знает границ", – подчеркнула она.

Денисова рассказала о трех пострадавших от насилия оккупантов в Киевской области, двое из них – несовершеннолетние.

"Девочка 14 лет изнасилована пятью мужчинами-оккупантами. Сейчас беременна. Буча. Мальчик 11 лет изнасилован на глазах у мамы – ее привязали к стулу, чтобы смотрела. Буча. Женщина 20 лет, изнасилование тремя оккупантами сразу во все возможные места. Ирпень, – написала обмудсмен. – Нет такого места ни на земле, ни в аду, где рашистские преступники смогут укрыться от расплаты!"

Денисова подчеркнула, что изнасилования запрещены статьей 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

"Обращаюсь к комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и к экспертной миссии, созданной государствами – участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений РФ в Украине. Рашистские оккупанты должны понести строжайшую ответственность", – добавила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)