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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты насиловали детей под Киевом, уровень их жестокости не знает границ – Денисова

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Денисова обратилась в комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время войны РФ против Украины из-за насилия оккупантов в отношении детей
Денисова обратилась в комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время войны РФ против Украины из-за насилия оккупантов в отношении детей
Фото: Михайло Подоляк / Twitter

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 8 апреля в Facebook рассказала, что российские оккупационные войска насиловали в населенных пунктах под Киевом в том числе детей.

"Уровень жестокости армии террористов и палачей РФ не знает границ", – подчеркнула она.

Денисова рассказала о трех пострадавших от насилия оккупантов в Киевской области, двое из них – несовершеннолетние.

"Девочка 14 лет изнасилована пятью мужчинами-оккупантами. Сейчас беременна. Буча. Мальчик 11 лет изнасилован на глазах у мамы – ее привязали к стулу, чтобы смотрела. Буча. Женщина 20 лет, изнасилование тремя оккупантами сразу во все возможные места. Ирпень, – написала обмудсмен. – Нет такого места ни на земле, ни в аду, где рашистские преступники смогут укрыться от расплаты!"

Денисова подчеркнула, что изнасилования запрещены статьей 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

"Обращаюсь к комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и к экспертной миссии, созданной государствами – участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений РФ в Украине. Рашистские оккупанты должны понести строжайшую ответственность", – добавила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала вторжения российских войск Офис омбудсмена получает жалобы с информацией о половых преступлениях россиян на оккупированных украинских территориях. О половых преступлениях российской армии против мирного населения на тот момент оккупированных населенных пунктов Киевской области сообщали 17 марта в Офисе президента Украины.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту за изнасилование в Украине. Всего, по ее словам, зарегистрировано около 5 тыс. военных преступлений РФ.

Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях, факты изнасилования подтвердились.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины. 

Теги: Людмила Денисова, изнасилование, Ирпень, Буча, преступление, омбудсмен, война России против Украины, насилие, мальчик, российские военные, российские оккупанты
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