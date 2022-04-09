Преступления российских военнослужащих в Киевской области фиксируют 150 следователей – Нацполиция

"Правоохранители фиксируют страшные последствия обстрелов населенных пунктов и зверства российских военных в отношении мирных граждан: пытки местных жителей на оккупированных территориях, изнасилования и пытки женщин и детей. Приоритетной задачей является установление всех убитых и замученных лиц, мест одиночных и массовых захоронений, эксгумации тел для проведения необходимых исследований и выдачи родным для захоронения", – сообщили в полиции.

Пресс-служба ведомства опубликовала видео, на котором показала кадры эксгумации тел погибших, которые были захоронены в братских могилах (судя по видео, речь о Буче), а также как следователи проводят опрос среди населения освобожденных городов и сел. Люди, чьи комментарии попали в ролик, рассказывают о гибели близких и жестокости оккупантов. Есть комментарии полицейских. Один из них, ссылаясь на показания жителей, рассказал, что в одном из домов российская армия убила трех человек, всех – выстрелами в левый глаз.

"Чтобы в максимально сжатые сроки провести необходимые следственные действия в освобожденных от российских армейцев населенных пунктах Киевской области, создано 37 следственно-оперативных групп, а к этой работе привлечено 150 следователей Нацполиции и полиции Киевщины. Они проводят осмотры мест событий, допрашивают свидетелей и потерпевших и фиксируют последствия злодеяний оккупантов, уничтоживших сотни гражданских людей и инфраструктуру населенных пунктов. Все собранные следователями и криминалистами материалы станут основанием для привлечения военных преступников к строжайшей ответственности в украинских и международных судах", – подчеркнули авторы релиза.