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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Преступления российских военнослужащих в Киевской области фиксируют 150 следователей – Нацполиция

37 следственно-оперативных групп занимаются документированием преступлений российских оккупантов в Киевской области
37 следственно-оперативных групп занимаются документированием преступлений российских оккупантов в Киевской области
Фото: Національна поліція України / Facebook

Преступления российских военных в населенных пунктах Киевской области документируют 150 следователей полиции. Об этом пресс-служба Национальной полиции сообщила в Facebook.

"Правоохранители фиксируют страшные последствия обстрелов населенных пунктов и зверства российских военных в отношении мирных граждан: пытки местных жителей на оккупированных территориях, изнасилования и пытки женщин и детей. Приоритетной задачей является установление всех убитых и замученных лиц, мест одиночных и массовых захоронений, эксгумации тел для проведения необходимых исследований и выдачи родным для захоронения", – сообщили в полиции.

Пресс-служба ведомства опубликовала видео, на котором показала кадры эксгумации тел погибших, которые были захоронены в братских могилах (судя по видео, речь о Буче), а также как следователи проводят опрос среди населения освобожденных городов и сел. Люди, чьи комментарии попали в ролик, рассказывают о гибели близких и жестокости оккупантов. Есть комментарии полицейских. Один из них, ссылаясь на показания жителей, рассказал, что в одном из домов российская армия убила трех человек, всех – выстрелами в левый глаз. 

https://www.facebook.com/UA.National.Police/videos/1031830137421172/

"Чтобы в максимально сжатые сроки провести необходимые следственные действия в освобожденных от российских армейцев населенных пунктах Киевской области, создано 37 следственно-оперативных групп, а к этой работе привлечено 150 следователей Нацполиции и полиции Киевщины. Они проводят осмотры мест событий, допрашивают свидетелей и потерпевших и фиксируют последствия злодеяний оккупантов, уничтоживших сотни гражданских людей и инфраструктуру населенных пунктов. Все собранные следователями и криминалистами материалы станут основанием для привлечения военных преступников к строжайшей ответственности в украинских и международных судах", – подчеркнули авторы релиза. 

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/306555414947829

Контекст:

1 апреля Генштаб ВСУ сообщил о взятии украинскими военными под контроль 28 населенных пунктов вокруг Киева, которые ранее были временно оккупированы российскими войсками. 2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.

После освобождения Киевской области в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В освобожденных населенных пунктах полиция и ГСЧС сейчас проводят проверки и разминирования территории. Они продолжают находить погибших – на улицах, в подвалах, в братских могилах.

За время оккупации Бучи российские военные убили в городе около 320 мирных жителей, сообщил 6 апреля мэр Анатолий Федорук. По его словам, около 90% убитых во время российской оккупации гражданских погибли от пулевых ранений.

В соседнем Гостомеле пропали без вести более 400 человек, рассказал 5 апреля глава поселковой военной администрации Тарас Думенко. В Ирпене, по предварительным данным, погибло около 50 украинских военных и 200–300 жителей города, сообщил 30 марта мэр Александр Маркушин.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: полиция, изнасилование, правоохранители, расследование, полицейский, Нацполиция, эксгумация, российские военные
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