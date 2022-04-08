"Угрожал волонтеру физической расправой". Полиция задержала мэра Немирова

Правоохранители получили информацию от волонтера, который принес в мэрию гуманитарную помощь для Вооруженных сил Украины. Между мужчинами возник конфликт.

"Во время спора мэр угрожал волонтеру физической расправой, нанес несколько ударов и выстрелил в воздух из автомата. Потерпевший успел покинуть госучреждение и вызвал полицию", – рассказали в полиции.

В результате инцидента никто не пострадал. 57-летнего мэра задержали на рабочем месте.

"Следствие установило, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Во время обыска в служебном кабинете мэра изъяли автоматическое оружие и патроны к нему. Основания для хранения и ношения оружия устанавливаются", – уточнили в релизе.

Городской голова Немирова находится в изоляторе временного содержания. Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.