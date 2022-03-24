ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В Винницкой области изъяли 21 вагон российских минеральных удобрений стоимостью около 24 млн грн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Общий вес временно задержанных товарно-материальных ценностей более 1400 т, сообщили в БЭБ
Общий вес временно задержанных товарно-материальных ценностей – более 1400 т, сообщили в БЭБ
Фото: Бюро економічної безпеки України / Facebook

Бюро экономической безопасности Украины нашло в Винницкой области 386 компаний, бенефициарами которых оказались физические или юридические лица России и Беларуси. Об этом БЭБ сообщило в своем Facebook.

"Помощь аграриям на посевную. В Винницкой области изъяли 21 вагон российских минеральных удобрений стоимостью около 24 млн грн, – сказано в сообщении. – Общий вес временно задержанных товарно-материальных ценностей – более 1400 т. Ориентировочная стоимость минудобрений составляет около 24 млн грн".

Также сотрудники бюро обнаружили шесть вагонов с моторной смазкой, принадлежащей предприятиям из РФ. Общий вес смазки составляет около 300 тонн. Материалы сотрудники БЭБ уже передали в Винницкую военно-гражданскую администрацию для проведения дальнейшей процедуры национализации.

Всего в Винницкой области установили 386 компаний, бенефициарами которых оказались физические или юридические лица России и Беларуси.

"Именно к их деятельности приковано внимание сотрудников Бюро экономической безопасности Украины, которые вовлечены в состав рабочей группы на территории Винницкой области. В частности, во исполнение поручений руководства БЭБ проводится комплекс аналитических и поисковых мероприятий для установления, отработки и содействия национализации российского имущества, находящегося на территории области", – отметили в БЭБ.

https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA/posts/132260475989107

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

"Укрзалізниця" заявила о начале национализации находящихся в Украине российских вагонов. Это стало возможным после подписания президентом закона "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ. Сейчас 15 тыс. российских вагонов стоят на путях Украины. Они принадлежат 250 компаниям.

Теги: война, Винницкая область, вагоны, война России против Украины, национализация, Бюро экономической безопасности
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Происходящее – это геноцид, огромная трагедия". Макацария осудил нападение РФ на Украину
"Происходящее – это геноцид, огромная трагедия". Макацария осудил нападение РФ на Украину
"Россияне, настоящие ваши родители – Вова Х...йло и патриарх Гундяев". Вертинский записал для населения РФ предпасхальное пожелание
"Россияне, настоящие ваши родители – Вова Х...йло и патриарх Гундяев". Вертинский записал для населения РФ предпасхальное пожелание
Клопотенко: Гимн Украины – пророчество, которое сбывается прямо сейчас. И мы с вами являемся его свидетелями
Клопотенко: Гимн Украины – пророчество, которое сбывается прямо сейчас. И мы с вами являемся его свидетелями
Российские оккупанты похитили худрука Херсонского музыкально-драматического театра. Вскоре его освободили
Российские оккупанты похитили худрука Херсонского музыкально-драматического театра. Вскоре его освободили
Брежнева заявила, что уже почти месяц работает волонтером в Италии
Брежнева заявила, что уже почти месяц работает волонтером в Италии
"Мы чужие на просторах Европы. Нам нужен наш дом, и мы его отстоим". Каминская рассказала о жизни своей семьи в Нидерландах
"Мы чужие на просторах Европы. Нам нужен наш дом, и мы его отстоим". Каминская рассказала о жизни своей семьи в Нидерландах
"Сволочи". Никитюк показала фото автобуса из тревел-шоу "Le Маршрутка" после обстрела российскими оккупантами
"Сволочи". Никитюк показала фото автобуса из тревел-шоу "Le Маршрутка" после обстрела российскими оккупантами
Оладьи из пшена. Рецепт бюджетного блюда от кулинарного эксперта
Оладьи из пшена. Рецепт бюджетного блюда от кулинарного эксперта
  Астафьева: Очень много друзей уехали и даже не предложили поехать. Это очень больно
  Астафьева: Очень много друзей уехали и даже не предложили поехать. Это очень больно
Loboda осталась в Украине без страницы в Instagram. Певица заявила, что это сделали "циничные заказчики", но затем отредактировала пост
Loboda осталась в Украине без страницы в Instagram. Певица заявила, что это сделали "циничные заказчики", но затем отредактировала пост
"Вообще-то у него есть семья!" Каминская взбудоражила сеть романтическими коллажами с лицом Арестовича
"Вообще-то у него есть семья!" Каминская взбудоражила сеть романтическими коллажами с лицом Арестовича
"Очень хочу написать песню о победе". Могилевская рассказала, какой будет Украина после победы над российскими оккупантами
"Очень хочу написать песню о победе". Могилевская рассказала, какой будет Украина после победы над российскими оккупантами
"Всегда со мной". Вакарчук показал любимую игрушку своего сына
"Всегда со мной". Вакарчук показал любимую игрушку своего сына
Звезда "Игры престолов" Мейси Уильямс поддержала Украину
Звезда "Игры престолов" Мейси Уильямс поддержала Украину
Сумская рассказала, почему после нападения РФ на Украину не хочет покидать Киев
Сумская рассказала, почему после нападения РФ на Украину не хочет покидать Киев
"Будьте добрее". Дурнев перешел на украинский язык и попросил не критиковать его за ошибки
"Будьте добрее". Дурнев перешел на украинский язык и попросил не критиковать его за ошибки
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева (22440)
2
Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств (18575)
3
Астафьева: Очень много друзей уехали и даже не предложили поехать. Это очень больно (17723)
4
"Вообще-то у него есть семья!" Каминская взбудоражила сеть романтическими коллажами с лицом Арестовича (16480)
5
"Просто скажите, что вам нужно меню №2, и мы все поймем". Клопотенко открыл во Львове бистро, в котором можно поесть бесплатно (11255)
6
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину (10117)
7
"Будьте добрее". Дурнев перешел на украинский язык и попросил не критиковать его за ошибки (7858)
8
"Сволочи". Никитюк показала фото автобуса из тревел-шоу "Le Маршрутка" после обстрела российскими оккупантами (6522)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS