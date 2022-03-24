Общий вес временно задержанных товарно-материальных ценностей – более 1400 т, сообщили в БЭБ Фото: Бюро економічної безпеки України / Facebook

"Помощь аграриям на посевную. В Винницкой области изъяли 21 вагон российских минеральных удобрений стоимостью около 24 млн грн, – сказано в сообщении. – Общий вес временно задержанных товарно-материальных ценностей – более 1400 т. Ориентировочная стоимость минудобрений составляет около 24 млн грн".

Также сотрудники бюро обнаружили шесть вагонов с моторной смазкой, принадлежащей предприятиям из РФ. Общий вес смазки составляет около 300 тонн. Материалы сотрудники БЭБ уже передали в Винницкую военно-гражданскую администрацию для проведения дальнейшей процедуры национализации.

Всего в Винницкой области установили 386 компаний, бенефициарами которых оказались физические или юридические лица России и Беларуси.

"Именно к их деятельности приковано внимание сотрудников Бюро экономической безопасности Украины, которые вовлечены в состав рабочей группы на территории Винницкой области. В частности, во исполнение поручений руководства БЭБ проводится комплекс аналитических и поисковых мероприятий для установления, отработки и содействия национализации российского имущества, находящегося на территории области", – отметили в БЭБ.

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