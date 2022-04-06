Украина будет помогать жертвам сексуального насилия со стороны оккупантов – Шуляк

"По данным генпрокурора Ирины Венедиктовои, жертвами насилия становились не только украинские женщины и мужчины, но и дети, и даже пожилые люди. Эти факты еще раз подтверждают, что россияне-оккупанты потеряли всякий человеческий облик. Это психически больные люди, иначе как можно объяснить такую жестокость в современном цивилизованном мире. Но мы знаем точно: виновные понесут наказание! Именно для этого мы уже нарабатываем механизм помощи жертвам – и физически, и морально, и юридически", – отметила она.
Шуляк добавила, что Украина применит международные протоколы расследования подобных военных преступлений.
"Во избежание повторной травматизации пострадавших при работе с жертвами будет разработана и распространена понятная инструкция для жертв, как зафиксировать преступление. Призываю СМИ не охотиться за жертвами. И никоим образом не травмировать их психологически снова", – написала нардеп.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях, среди которых и изнасилования.
Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.
Венедиктова 5 апреля сообщила, что в Украине зарегистрировано около 5 тыс. военных преступлений РФ.