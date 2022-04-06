Украина будет помогать жертвам сексуального насилия со стороны оккупантов – Шуляк

Шуляк: Это психически больные люди, иначе как можно объяснить такую жестокость в современном цивилизованном мире Фото: Олена Шуляк — голова партії "Слуга народу" / Telegram

"По данным генпрокурора Ирины Венедиктовои, жертвами насилия становились не только украинские женщины и мужчины, но и дети, и даже пожилые люди. Эти факты еще раз подтверждают, что россияне-оккупанты потеряли всякий человеческий облик. Это психически больные люди, иначе как можно объяснить такую жестокость в современном цивилизованном мире. Но мы знаем точно: виновные понесут наказание! Именно для этого мы уже нарабатываем механизм помощи жертвам – и физически, и морально, и юридически", – отметила она.

Шуляк добавила, что Украина применит международные протоколы расследования подобных военных преступлений.

"Во избежание повторной травматизации пострадавших при работе с жертвами будет разработана и распространена понятная инструкция для жертв, как зафиксировать преступление. Призываю СМИ не охотиться за жертвами. И никоим образом не травмировать их психологически снова", – написала нардеп.

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