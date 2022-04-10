В Украине создан онлайн-архив военных преступлений

Онлайн-архив является частью сайта war.ukraine.ua – официального ресурса о войне РФ против Украины.

"Тысячи убитых, замученных, расстрелянных россиянами украинцев. Убитые мирные люди со связанными за спиной руками на улицах Бучи. Изнасилованные и убитые женщины и дети. Обстрелы роддомов, больниц, школ, детсадов, гуманитарных коридоров. Принудительная депортация в РФ. Мы тщательно документируем каждое зверство, каждое преступление. Мы создали специальный онлайн-архив преступлений, чтобы мир знал правду, а россияне понесли ответственность за каждую украинскую слезу и каплю крови, – сказал Кулеба.

На сайте задокументированы военные преступления, совершенные российской армией в Украине за время полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года. Преступления поделены на 7 категорий:

убийство невинных;

нападения на гражданское население или гражданские объекты;

разрушение населенных пунктов;

заложники и пытки;

незаконная депортация;

нападение на религию и культуру;

изнасилование.

"Сайт погружает посетителей в ужасную атмосферу войны, в которой украинцы вынуждены жить уже более шести недель: звуки воздушных сирен, истребителей и ракетных ударов, ужасные свидетельства выживших людей", – говорится в сообщении МИД.

В ведомстве обещают, что данные архива будут постоянно обновлять во взаимодействии с украинскими правоохранительными органами и международными организациями и мониторинговыми миссиями.

"Мы обязательно накажем российских военных преступников за зверства в Украине. Не только исполнителей, но и отдавших приказы командиров, и всю вертикаль вплоть до военно-политического руководства РФ. Онлайн-архив гарантирует, что россияне не смогут скрыть от мира правду о своих страшных преступлениях в Украине", – подытожил Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)