Денисова: Подполковник оккупантов увидел раненого в ногу солдата и застрелил его со словами: "Раненых лошадей пристреливают"

По словам Денисовой, оккупанты пытались рассказать ей легенду об участии в "учениях", которая быстро "рассыпалась" Фото: Людмила Денісова / Facebook

Она пообщалась с некоторыми российскими военными, которые оказались в плену.

Омбудсмен отметила, что оккупанты пытались рассказать ей легенду об участии в "учениях", которая быстро "рассыпалась".

"Один из солдат рассказал страшные вещи об отношении собственных командиров к ним. Говорит, что когда попали в засаду, что-то взорвалось и все разбежались. Собралась вместе только одна танковая часть. Их командир, подполковник, увидел раненого в ногу солдата и застрелил его со словами: "Раненых лошадей пристреливают". Тогда этот солдат понял, что нужно бежать. И когда наступала ночь, просто сбежал. Это было 25 февраля, а 1 марта он зашел в какой-то город, увидел украинский флаг и сдался местным жителям", – сказала Денисова.

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