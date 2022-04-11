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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в Крыму с нескрываемым страхом следят за войной, чтобы успеть покинуть полуостров – Чубаров

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Чубаров отметил, что украинцы в Крыму ждут освобождения
Чубаров отметил, что украинцы в Крыму ждут освобождения
Фото: krymr.com

В оккупированном Крыму за боевыми действиями на материковой части Украины следит все население полуострова. Об этом "Радио НВ" заявил 10 апреля глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Одна часть населения, назовем ее условно оккупанты, включая членов их семей, [...] следит с нескрываемым страхом, потому что они осознают, что завершением этой войны будет освобождение ранее оккупированных украинских территорий, и для них сейчас главное, чтобы не упустить тот момент, когда они должны покинуть срочно полуостров, и эти страхи откровенны", – сказал он.

Глава Меджлиса отметил, что упомянутая часть населения Крыма, включительно с коллаборантами и сторонниками России, "не является большинством".

Ко второй группе он отнес крымских татар, этнических украинцев и других "следящих за происходящим".

"Это люди, которые живут надеждой на восстановление украинского суверенитета над Крымом. И вот эти люди должны сейчас получать наибольшую нашу поддержку, хотя бы моральную, все политики на всех уровнях на территории материковой Украины любыми высказываниями должны усиливать надежду этих людей на освобождение от российских оккупантов", – считает Чубаров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия масштабно вторглась в Украину – с севера, востока и Крыма.

Теги: Россия, Крым, Меджлис, война, Рефат Чубаров, оккупация, вторжение, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, население, российские оккупанты
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