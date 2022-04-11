Оккупанты в Крыму с нескрываемым страхом следят за войной, чтобы успеть покинуть полуостров – Чубаров

"Одна часть населения, назовем ее условно оккупанты, включая членов их семей, [...] следит с нескрываемым страхом, потому что они осознают, что завершением этой войны будет освобождение ранее оккупированных украинских территорий, и для них сейчас главное, чтобы не упустить тот момент, когда они должны покинуть срочно полуостров, и эти страхи откровенны", – сказал он.

Глава Меджлиса отметил, что упомянутая часть населения Крыма, включительно с коллаборантами и сторонниками России, "не является большинством".

Ко второй группе он отнес крымских татар, этнических украинцев и других "следящих за происходящим".

"Это люди, которые живут надеждой на восстановление украинского суверенитета над Крымом. И вот эти люди должны сейчас получать наибольшую нашу поддержку, хотя бы моральную, все политики на всех уровнях на территории материковой Украины любыми высказываниями должны усиливать надежду этих людей на освобождение от российских оккупантов", – считает Чубаров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)