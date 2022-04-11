Российские оккупанты используют несовершеннолетних украинских детей для разведки позиций ВСУ – СБУ

По данным спецслужбы, в Харькове оккупанты установили контакт с несовершеннолетним мальчиком через Telegram-мессенджер, пообещав ему заплатить деньги за информацию о позициях ВСУ на территории города.

"Тем временем в Луганской области двое российских солдат действовали не через мессенджер, а напрямую – предложили 16-летнему подростку деньги в обмен на информацию о местоположениях и маршрутах передвижения украинских войск. Парень испугался, однако оккупанты его успокоили: мол, ты малолетний, тебе ничего не будет", – заявили в СБУ.

Благодаря вмешательству украинских правоохранителей дети не успели передать информацию врагу.

В СБУ подчеркнули, что "враг не знает правил и моральных барьеров, потому без сомнений втягивает подростков в свои кровавые планы".

"Сейчас рассматривается вопрос о возможности привлечения правонарушителей к уголовной ответственности. СБУ напоминает, что в Украине она наступает при достижении лицом 16 лет, а в отдельных случаях – с 14 лет. Так что родителям нужно быть максимально внимательными к тому, где их дети, с кем и о чем общаются, а также контролировать поведение детей в интернете. В условиях войны их доверчивость может привести к трагедии. Ведь оккупанты могут привлекать несовершеннолетних к совершению терактов, диверсий, корректировке огня и другим тяжким преступлениям, способным повлечь за собой гибель многих людей", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)