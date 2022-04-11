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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области оккупанты за сутки убили 11 человек – глава ОВА

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Синегубов: За сутки русские войска нанесли около 66 ударов из артиллерии, минометов, РСЗО
Синегубов: За сутки русские войска нанесли около 66 ударов из артиллерии, минометов, РСЗО
Фото: kharkivoda.gov.ua

В результате обстрелов российских оккупационных войск 10 апреля в Харьковской области погибли 11 мирных жителей, среди них семилетний ребенок. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов сказал в ходе национального телемарафона, сообщил Telegram-канал главы ОВА.

По его информации, 14 человек получили ранения, им оказывают помощь медики.

"За сутки русские войска нанесли около 66 ударов из артиллерии, минометов, РСЗО. Пострадали Салтовка, Пятихатки, Холодная Гора, Песочин, Золочев, Балаклея, Дергачи. Спасатели ликвидировали пожары в домах, складских помещениях и другой гражданской инфраструктуре. По области наблюдаем активность вражеских летательных аппаратов для разведки. ВСУ уничтожили вражеский [беспилотник] "Орлан", – рассказал Синегубов.

Он добавил, что оккупанты в Харькове начали активно использовать мины отложенного действия.

"Они не срабатывают сразу, только когда их заденет человек или сработает другой фактор движения, поэтому еще опаснее", – подчеркнул глава ОВА.

По состоянию на 10 апреля в Харьковской области оккупанты убили 463 мирных жителя, в том числе 21 ребенка, сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5020525798033267&id=100002276907245

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

4 апреля Минобороны Украины заявило, что оккупанты попытаются оцепить Харьков, чтобы снова попытаться его захватить.

Оккупанты концентрируют силы на восточном направлении от Харькова, сообщали в Харьковской областной военной администрации 7 апреля. "Мы знаем обо всех маневрах и скоплении сил на изюмском, купянском направлениях, где россияне используют железную дорогу. Наши Вооруженные силы всегда готовы к обороне и держат позиции", – заявлял Синегубов.

О том, что российские войска намерены продвигаться в направлении Харькова после восстановления и перегруппировки, сообщил в интервью CNN 8 апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

8 апреля компания Maxar Technologies сделала спутниковые снимки, на которых видно 13-километровую колонну с российской военной техникой вблизи поселка Великий Бурлук Харьковской области. 10 апреля Синегубов сообщил, что Вооруженные силы Украины уничтожили большую колонну вражеской техники и живой силы, которая направлялась в сторону Изюма Харьковской области. Он не уточнил, одна ли это колонна.

Теги: Украина, Харьков, раненые, РСЗО, спасатели, война России против Украины, мины, погибшие, Олег Синегубов, российские оккупанты, Сергей Болвинов
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