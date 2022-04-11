В Харьковской области оккупанты за сутки убили 11 человек – глава ОВА

Синегубов: За сутки русские войска нанесли около 66 ударов из артиллерии, минометов, РСЗО Фото: kharkivoda.gov.ua

По его информации, 14 человек получили ранения, им оказывают помощь медики.

"За сутки русские войска нанесли около 66 ударов из артиллерии, минометов, РСЗО. Пострадали Салтовка, Пятихатки, Холодная Гора, Песочин, Золочев, Балаклея, Дергачи. Спасатели ликвидировали пожары в домах, складских помещениях и другой гражданской инфраструктуре. По области наблюдаем активность вражеских летательных аппаратов для разведки. ВСУ уничтожили вражеский [беспилотник] "Орлан", – рассказал Синегубов.

Он добавил, что оккупанты в Харькове начали активно использовать мины отложенного действия.

"Они не срабатывают сразу, только когда их заденет человек или сработает другой фактор движения, поэтому еще опаснее", – подчеркнул глава ОВА.

По состоянию на 10 апреля в Харьковской области оккупанты убили 463 мирных жителя, в том числе 21 ребенка, сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.

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