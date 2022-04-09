Россияне начали применять в Харькове новый вид бомбардировок – на город сбрасывают снаряды на парашютах

"Два последних дня наряду с минами, снарядами, "Градами" Харьков сталкивается с бомбардировкой новыми видами бомб. Российский агрессор спускает их на парашютах", – сказал Терехов.
Он попросил горожан ни в коем случае не приближаться к таким парашютам и сразу сообщать о них спасателям по телефону 101 или 112.
По его словам, за полтора месяца российская армия уничтожила 1716 жилых домов в городе.
"Цель агрессора ясна – вызвать панику и сломить наш дух. Но мы не позволим это сделать", – сказал Терехов.
Он отметил, что коммунальные службы работают круглосуточно и стараются максимально оперативно устранить повреждения инфраструктуры, а с 10 апреля будет увеличена раздача гуманитарной помощи.
О таких снарядах, разрушивших по меньшей мере семь домов в частном секторе 8 апреля и пятиэтажку на Павловом Поле 9 апреля, рассказали Общественному свидетели. По предварительной информации, никто не пострадал. Спасатели нашли и извлекли из-под завалов пятиэтажки семерых людей.
"Как тучки. Думал, ПВО. А это ракета... Соседка видела, как ракета на пять бомб разделилась – и на парашютах... Одна туда летит – бух! Там бух, бух! Большие бомбы на маленьких парашютах", – рассказал владелец одного из поврежденных домов Олег Булгаков.
Такие фугасы могут сбрасывать ракеты систем "Смерч", подтвердили Общественному саперы, осматривавшие место падения снарядов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Харьков и Харьковскую область оккупанты обстреливают с первых дней полномасштабного вторжения. По состоянию на вечер 9 апреля в регионе погибли 454 мирных жителя, из которых 21 ребенок, сообщил начальник следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.
4 апреля Минобороны Украины заявило, что оккупанты попытаются оцепить Харьков, чтобы снова попытаться его захватить.
Оккупанты концентрируют силы на восточном направлении от Харькова, сообщали в Харьковской областной военной администрации 7 апреля.
О том, что российские войска намерены продвигаться в направлении Харькова после восстановления и перегруппировки, сообщил в интервью CNN 8 апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.