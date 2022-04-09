Россияне начали применять в Харькове новый вид бомбардировок – на город сбрасывают снаряды на парашютах

"Два последних дня наряду с минами, снарядами, "Градами" Харьков сталкивается с бомбардировкой новыми видами бомб. Российский агрессор спускает их на парашютах", – сказал Терехов.

Он попросил горожан ни в коем случае не приближаться к таким парашютам и сразу сообщать о них спасателям по телефону 101 или 112.

По его словам, за полтора месяца российская армия уничтожила 1716 жилых домов в городе.

"Цель агрессора ясна – вызвать панику и сломить наш дух. Но мы не позволим это сделать", – сказал Терехов.

Он отметил, что коммунальные службы работают круглосуточно и стараются максимально оперативно устранить повреждения инфраструктуры, а с 10 апреля будет увеличена раздача гуманитарной помощи.

О таких снарядах, разрушивших по меньшей мере семь домов в частном секторе 8 апреля и пятиэтажку на Павловом Поле 9 апреля, рассказали Общественному свидетели. По предварительной информации, никто не пострадал. Спасатели нашли и извлекли из-под завалов пятиэтажки семерых людей.

"Как тучки. Думал, ПВО. А это ракета... Соседка видела, как ракета на пять бомб разделилась – и на парашютах... Одна туда летит – бух! Там бух, бух! Большие бомбы на маленьких парашютах", – рассказал владелец одного из поврежденных домов Олег Булгаков.

Такие фугасы могут сбрасывать ракеты систем "Смерч", подтвердили Общественному саперы, осматривавшие место падения снарядов.

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