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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне начали применять в Харькове новый вид бомбардировок – на город сбрасывают снаряды на парашютах

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Такие бомбы видели и успели снять очевидцы
Такие бомбы видели и успели снять очевидцы
Фото: Суспільне Харків / Telegram

Харьков столкнулся с новыми видами бомб – последние два дня российские оккупанты сбрасывают их на город на парашютах. Об этом сообщил в видеообращении в Telegram 9 апреля мэр Игорь Терехов.

"Два последних дня наряду с минами, снарядами, "Градами" Харьков сталкивается с бомбардировкой новыми видами бомб. Российский агрессор спускает их на парашютах", – сказал Терехов.

Он попросил горожан ни в коем случае не приближаться к таким парашютам и сразу сообщать о них спасателям по телефону 101 или 112.

По его словам, за полтора месяца российская армия уничтожила 1716 жилых домов в городе.

"Цель агрессора ясна – вызвать панику и сломить наш дух. Но мы не позволим это сделать", – сказал Терехов.

Он отметил, что коммунальные службы работают круглосуточно и стараются максимально оперативно устранить повреждения инфраструктуры, а с 10 апреля будет увеличена раздача гуманитарной помощи.

О таких снарядах, разрушивших по меньшей мере семь домов в частном секторе 8 апреля и пятиэтажку на Павловом Поле 9 апреля, рассказали Общественному свидетели. По предварительной информации, никто не пострадал. Спасатели нашли и извлекли из-под завалов пятиэтажки семерых людей.

"Как тучки. Думал, ПВО. А это ракета... Соседка видела, как ракета на пять бомб разделилась – и на парашютах... Одна туда летит – бух! Там бух, бух! Большие бомбы на маленьких парашютах", – рассказал владелец одного из поврежденных домов Олег Булгаков.

Такие фугасы могут сбрасывать ракеты систем "Смерч", подтвердили Общественному саперы, осматривавшие место падения снарядов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьков и Харьковскую область оккупанты обстреливают с первых дней полномасштабного вторжения. По состоянию на вечер 9 апреля в регионе погибли 454 мирных жителя, из которых 21 ребенок, сообщил начальник следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.

4 апреля Минобороны Украины заявило, что оккупанты попытаются оцепить Харьков, чтобы снова попытаться его захватить.

Оккупанты концентрируют силы на восточном направлении от Харькова, сообщали в Харьковской областной военной администрации 7 апреля.

О том, что российские войска намерены продвигаться в направлении Харькова после восстановления и перегруппировки, сообщил в интервью CNN 8 апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Теги: Харьков, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, бомба, парашют, российские оккупанты
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