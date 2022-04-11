Российские оккупанты дистанционно разбросали в Харькове мины замедленного действия

Боеприпасы стоят на таймере, они могут взорваться в любой момент. Для разминирования в Индустриальном районе Харькова полиция перекрыла движение по Александровскому проспекту на участке между бульваром Богдана Хмельницкого и улицей Пожарского.

"Через полчаса пребывания на месте журналисты Общественного услышали по меньшей мере три взрыва. Снаряды взрываются хаотично, но люди все равно пытаются выйти на улицу. Мины разбросаны во дворах жилых двухэтажек на самом Александровском проспекте", – отметили журналисты.

Пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям написал в Facebook, что саперы проводят взрывотехнические работы также в Немышлянском районе города.

"Ночью враг атаковал город противотанковыми минами с самоликвидаторами в боевом состоянии. Взрывоопасные предметы уничтожаются на месте путем подрыва", – уточнили в ГСЧС.

Горожан попросили не выходить из укрытий и не подходить к подозрительным предметам.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Facebook, что мины замедленного действия зафиксированы минимум в трех районах Харькова.

"Боеприпасы с пластиковым корпусом, небольшого размера, весом около 1,5 кг. Фиксируем по некоторым дворам жилых домов и улицам. Ни в коем случае не берите такие боеприпасы в руки, не подходите к ним, не пытайтесь ликвидировать самостоятельно", – предупредил он.



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