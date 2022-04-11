Возвращаться в Киевскую область еще опасно, россияне оставили много ловушек – глава ОГА

"Велика опасность для людей. Только за эту неделю обезврежено около 11 тыс. боеприпасов. Это и неразорвавшиеся мины, и установленные ловушки, и растяжки. Очень много "сюрпризов" оставляют нам россияне в городах, откуда они выходят. Это нужно очень тщательно проверять. Только после этого мы сможем дать людям доступ к их объектам", – сказал Павлюк.

Он добавил, что людей, которые будут возвращаться в свои дома, на блокпостах будут пропускать. Однако власти не дают гарантию, что возвращение безопасно.

"Поэтому стоит подождать, пока мы сделаем все необходимое. Для того, чтобы сохранить имущество, дополнительно большие силы сосредоточены в этих районах. Только около 600 полицейских прибыли из других районов, чтобы круглосуточно установить контроль за сохранностью имущества, недопущением мародерства", – сказал Павлюк.

Он добавил, что преимущественно среди мародеров – местные жители, которые знают, кто откуда уехал, они пытаются заходить в чужие дома, но полиция их задерживает.

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