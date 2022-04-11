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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Возвращаться в Киевскую область еще опасно, россияне оставили много ловушек – глава ОГА

За неделю в Киевской области обезврежено около 11 тыс. боеприпасов
За неделю в Киевской области обезврежено около 11 тыс. боеприпасов
Фото: ДСНС України / Facebook

За последнюю неделю на территории Киевской области было обезврежено 11 тыс. оставленных боеприпасов российскими оккупантами. Разминирование продолжается, возвращаться в регион пока опасно. Об этом в эфире общенационального телемарафона сказал глава Киевской областной государственной (военной) администрации Александр Павлюк, его цитирует "Укринформ".

"Велика опасность для людей. Только за эту неделю обезврежено около 11 тыс. боеприпасов. Это и неразорвавшиеся мины, и установленные ловушки, и растяжки. Очень много "сюрпризов" оставляют нам россияне в городах, откуда они выходят. Это нужно очень тщательно проверять. Только после этого мы сможем дать людям доступ к их объектам", – сказал Павлюк.

Он добавил, что людей, которые будут возвращаться в свои дома, на блокпостах будут пропускать. Однако власти не дают гарантию, что возвращение безопасно.

"Поэтому стоит подождать, пока мы сделаем все необходимое. Для того, чтобы сохранить имущество, дополнительно большие силы сосредоточены в этих районах. Только около 600 полицейских прибыли из других районов, чтобы круглосуточно установить контроль за сохранностью имущества, недопущением мародерства", – сказал Павлюк.

Он добавил, что преимущественно среди мародеров – местные жители, которые знают, кто откуда уехал, они пытаются заходить в чужие дома, но полиция их задерживает.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.

В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны, начавшейся 24 февраля.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, Киевская ОГА, Киевская область, боеприпасы, война России против Украины, разминирование, мины, Александр Павлюк
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