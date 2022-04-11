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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне оккупанты уничтожили мемориал "Слава Украине", а в Мелитополе подняли флаги РФ

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Вандалы разгромили мемориал на улице Перекопской, открытый в 2016 году
Вандалы разгромили мемориал на улице Перекопской, открытый в 2016 году
Фото: most.ks.ua

Во временно оккупированном Херсоне неизвестные разгромили мемориал "Слава Украине" на улице Перекопской. Об этом написал сайт "Мост".

Вандалы сорвали флаг Европейского союза, разбили панели с фотографиями Небесной сотни и погибших в российско-украинской войне.

"Вместе с людьми, похожими на силовиков, мемориал уничтожали визуально гражданские молодые люди", – отметило издание.

"Мост" писал, что мемориал был открыт 23 августа 2016 года.

"Главком" 11 апреля написал, что в Мелитополе Запорожской области армия РФ заняла административные здания и подняла над ними триколоры.

Оккупанты также захватили военный городок и аэродром, на территории которого разместили крупную базу.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Херсон временно оккупирован российскими войсками с начала марта.

В первые дни после захвата города российские военные пытались раздавать "гуманитарную помощь", но жители Херсона ее не приняли. Вместо этого они вышли на площадь с украинскими флагами. На протяжении марта тысячи людей почти каждый день выходили на патриотические митинги, хотя оккупанты пытались их разгонять. Так, 21 марта российские войска открыли огонь по мирным демонстрантам, один мужчина получил ранение.

5 апреля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что оккупационные войска готовятся сдать Херсон.

В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами Украины зашли в 150-тысячный Мелитополь. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "Нах...й домой!"

Теги: Украина, Херсон, Мелитополь, война России против Украины, российские военные
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