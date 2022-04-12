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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Денисова: Россия запустила фильтрационные лагеря для украинцев еще до начала широкомасштабного вторжения, но никто не обратил на это внимания

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Денисова: Людей спрашивают, они за или против России, "нацики" или нет
Денисова: Людей спрашивают, они за или против России, "нацики" или нет
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Российские оккупанты запустили фильтрационные лагеря для украинцев еще до начала широкомасштабного вторжения в Украину. Об этом в интервью LB.ua заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Впервые мы узнали о фильтрационных лагерях и отправлении людей еще до 24 февраля. Мы писали, что 18 февраля было вывезено 90 тыс. граждан Украины из ОРДЛО на территорию Российской Федерации. Тогда мы обратились ко всем, в том числе к международным правозащитным организациям, ООН, но никто не обратил на это внимания. Ну, может, сразу 90 тыс. решили "заняться туризмом", – сказала омбудсмен.

Она отметила, что люди, которых оккупанты насильно вывозят в РФ, не выходят на связь.

"Людей спрашивают, они за или против России. "Нацики" или нет. Есть ли родные, оставшиеся в Украине, или что-либо еще. У нас есть свидетельства людей, которых принудительно вывозят из фильтрационных лагерей в Таганрог или Саранск. Есть пример моего коллеги, который работает в офисе омбудсмена: все его родные, жившие на правом берегу Мариуполя, выехали в Запорожье, живших на левом вывезли в Суздаль Владимирской области. С 20 марта с ними нет связи. У людей отбирают телефоны, паспорта", – подчеркнула Денисова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

18 марта основатель издания "ГОРДОН", телеведущий Дмитрий Гордон заявлял, что украинские беженцы, которые выезжают в РФ по гуманитарным коридорам, организованным оккупационными войсками, оказываются в фильтрационных лагерях.

"Украинцы, которые выходят по гуманитарным коридорам, организованным властями России, – большинство из них проходят через тяжелое испытание и оказываются в так называемых фильтрационных лагерях... У нас есть много информации о том, что жители Мариуполя, в частности, выходя по гуманитарным коридорам, организованным властями России, оказались в этих фильтрационных лагерях в большом количестве, где их пытают, над ними издеваются. И дальнейшая их судьба покрыта мраком", – объяснил Гордон.

19 марта эту информацию подтвердил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Такое ощущение, что россияне действительно решили доказать нацистам, что могут повторить. Каждое их преступление. Теперь логично дошли до гастарбайтеров", – написал он.

Теги: Россия, Украина, Людмила Денисова, оккупация, Мариуполь, нацисты, украинцы, война России против Украины, ОРДЛО, лагеря, российские оккупанты
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