Денисова: Россия запустила фильтрационные лагеря для украинцев еще до начала широкомасштабного вторжения, но никто не обратил на это внимания

Денисова: Людей спрашивают, они за или против России, "нацики" или нет Фото: Людмила Денісова / Facebook

"Впервые мы узнали о фильтрационных лагерях и отправлении людей еще до 24 февраля. Мы писали, что 18 февраля было вывезено 90 тыс. граждан Украины из ОРДЛО на территорию Российской Федерации. Тогда мы обратились ко всем, в том числе к международным правозащитным организациям, ООН, но никто не обратил на это внимания. Ну, может, сразу 90 тыс. решили "заняться туризмом", – сказала омбудсмен.

Она отметила, что люди, которых оккупанты насильно вывозят в РФ, не выходят на связь.

"Людей спрашивают, они за или против России. "Нацики" или нет. Есть ли родные, оставшиеся в Украине, или что-либо еще. У нас есть свидетельства людей, которых принудительно вывозят из фильтрационных лагерей в Таганрог или Саранск. Есть пример моего коллеги, который работает в офисе омбудсмена: все его родные, жившие на правом берегу Мариуполя, выехали в Запорожье, живших на левом вывезли в Суздаль Владимирской области. С 20 марта с ними нет связи. У людей отбирают телефоны, паспорта", – подчеркнула Денисова.

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