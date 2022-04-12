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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы не сдавали позиций. Все украинцы должны помнить цену этого сопротивления". Морпехи записали видеообращение из заблокированного Мариуполя

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Военнослужащие в своем обращении заверили, что не оставят своих позиций
Военнослужащие в своем обращении заверили, что не оставят своих позиций
Скриншот: Natasya Nagorna / Facebook

Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, защищающие Мариуполь, записали видеообращение, в котором рассказали, что находятся сейчас в окружении российских оккупантов без подвоза боеприпасов и продуктов. Видео морпехов 12 апреля опубликовала в Facebook журналистка телеканала "1+1" Наталья Нагорная.

Военнослужащие в своем обращении заверили, что не оставят своих позиций.

"Слава Украине! Мы – защитники Мариуполя, 36-я бригада морской пехоты, которая до последнего держала и держит оборону этого города. Мы не сдавали позиций. Мы держали каждый клочок этого города по нашей возможности. Но реалии таковы, что действительно город оказался в блокаде, в кольце – и никакого подвоза боеприпасов, продовольствия не происходило. Держали до конца", – говорится в сообщении.

Морпехи поблагодарили украинцев за поддержку ВСУ.

"Мы благодарны каждому украинцу, который верил и продолжает верить в морскую пехоту. На этой вере мы продержались так долго. Мы не оставили своих позиций. Мы остались верны и остаемся верны всегда. И все украинцы должны помнить цену этого сопротивления и завершить дело – отстоять победу до конца. Украина, Европа, мир… С верой в победу, мы верны всегда, верны до конца", – подчеркнули военнослужащие.

https://www.facebook.com/natasya.nagorna/posts/5187803707906639

Вчера, 11 апреля, на Facebook-странице 36-й бригады появилось обращение, в котором сообщалось о том, что у подразделения заканчиваются боеприпасы и военные не получают никакой поддержки от командования.

"Больше месяца морпехи воевали без пополнения боеприпасов, без пищи, без воды, едва ли не хлебая из лужи, и гибли пачками. Гора раненых составляет почти половину бригады. У кого не оторваны конечности и кто может ходить – возвращаются в строй. Пехота вся погибла, и стрелковые бои ведут артиллеристы, зенитчики, связисты, водители и повара. Даже оркестр. Погибают, но борются. Мы постепенно заканчиваемся", – говорится в обращении.

https://www.facebook.com/36obrmp/posts/1193721624498582

Военнослужащий, который ведет Facebook-страницу бригады, подтвердил изданию "Новинарня", что она не была взломана.

Автор текста – один из высших офицеров 36-й бригады, сообщает издание. Это не официальная позиция воинской части, а "письмо морского пехотинца", через которого осуществлялась связь с подразделением и который описывает состояние дел в обороне Мариуполя морскими пехотинцами.

Офицер попросил "Новинарню" обнародовать это обращение 11 апреля без указания его личности после того, как он не сможет выйти на связь. По состоянию на 11 апреля связь с офицером была утрачена.

После обнародования в СМИ обращения морпехов главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный написал в Facebook, что "связь с подразделениями сил обороны, которые героически удерживают Мариуполь, устойчива и поддерживается".

"Проведение оборонных операций не является темой для публичных обсуждений. Мы делаем возможное и невозможное для победы и сохранения жизней личного состава и мирных жителей по всем направлениям", – отметил Залужный.

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте – эвакуационные автобусы оккупанты по-прежнему не пропускают.

По состоянию на начало апреля часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.

В Мариуполе, по подсчетам мэрии, остается около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне. По данным мэра города Вадима Бойченко на 8 апреля, депортирована 31 тыс. жителей.

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".

9 апреля президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Мариуполь пытается захватить группировка врага из около 10 тыс. оккупантов.

Теги: военные, оккупация, Мариуполь, оборона, боеприпасы, блокада, видео, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, Валерий Залужный, войска, обращение, российские оккупанты
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