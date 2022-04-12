"Мы не сдавали позиций. Все украинцы должны помнить цену этого сопротивления". Морпехи записали видеообращение из заблокированного Мариуполя

Военнослужащие в своем обращении заверили, что не оставят своих позиций Скриншот: Natasya Nagorna / Facebook

Военнослужащие в своем обращении заверили, что не оставят своих позиций.

"Слава Украине! Мы – защитники Мариуполя, 36-я бригада морской пехоты, которая до последнего держала и держит оборону этого города. Мы не сдавали позиций. Мы держали каждый клочок этого города по нашей возможности. Но реалии таковы, что действительно город оказался в блокаде, в кольце – и никакого подвоза боеприпасов, продовольствия не происходило. Держали до конца", – говорится в сообщении.

Морпехи поблагодарили украинцев за поддержку ВСУ.

"Мы благодарны каждому украинцу, который верил и продолжает верить в морскую пехоту. На этой вере мы продержались так долго. Мы не оставили своих позиций. Мы остались верны и остаемся верны всегда. И все украинцы должны помнить цену этого сопротивления и завершить дело – отстоять победу до конца. Украина, Европа, мир… С верой в победу, мы верны всегда, верны до конца", – подчеркнули военнослужащие.

Вчера, 11 апреля, на Facebook-странице 36-й бригады появилось обращение, в котором сообщалось о том, что у подразделения заканчиваются боеприпасы и военные не получают никакой поддержки от командования.

"Больше месяца морпехи воевали без пополнения боеприпасов, без пищи, без воды, едва ли не хлебая из лужи, и гибли пачками. Гора раненых составляет почти половину бригады. У кого не оторваны конечности и кто может ходить – возвращаются в строй. Пехота вся погибла, и стрелковые бои ведут артиллеристы, зенитчики, связисты, водители и повара. Даже оркестр. Погибают, но борются. Мы постепенно заканчиваемся", – говорится в обращении.

Военнослужащий, который ведет Facebook-страницу бригады, подтвердил изданию "Новинарня", что она не была взломана.

Автор текста – один из высших офицеров 36-й бригады, сообщает издание. Это не официальная позиция воинской части, а "письмо морского пехотинца", через которого осуществлялась связь с подразделением и который описывает состояние дел в обороне Мариуполя морскими пехотинцами.

Офицер попросил "Новинарню" обнародовать это обращение 11 апреля без указания его личности после того, как он не сможет выйти на связь. По состоянию на 11 апреля связь с офицером была утрачена.

После обнародования в СМИ обращения морпехов главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный написал в Facebook, что "связь с подразделениями сил обороны, которые героически удерживают Мариуполь, устойчива и поддерживается".

"Проведение оборонных операций не является темой для публичных обсуждений. Мы делаем возможное и невозможное для победы и сохранения жизней личного состава и мирных жителей по всем направлениям", – отметил Залужный.