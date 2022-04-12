"Трупы устилают улицы ковром". Мэр Мариуполя заявил, что с начала осады российскими оккупантами в городе погибли более 10 тыс. человек

По оценке Бойченко, в Мариуполе сейчас остаются около 120 тыс. мирных жителей Фото: Маріупольська міська рада / Facebook

По его словам, "трупы устилают улицы ковром". При этом он не исключает, что число погибших может превысить и 20 тыс. человек.

Бойченко подчеркнул, что оккупанты делают все, чтобы скрыть от мира информацию о происходящем в Мариуполе.

По оценке мэра, в Мариуполе сейчас остаются около 120 тыс. мирных жителей. Из города выпускают только тех, кто прошел через "фильтрационные лагеря" на территории, подконтрольной российским оккупантам. При этом для людей, которые не прошли "фильтрацию", организовали импровизированные тюрьмы. В то же время не менее 33 тыс. человек вывезли в РФ.

Бойченко также уточнил, что находится не в Мариуполе, но в Украине. Как пояснил мэр, он получает информацию о ситуации в городе из нескольких источников.

В частности, ему подтвердили сведения, что российские оккупанты используют мобильные крематории, в которых сжигают тела погибших горожан.