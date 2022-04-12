"Трупы устилают улицы ковром". Мэр Мариуполя заявил, что с начала осады российскими оккупантами в городе погибли более 10 тыс. человек

По его словам, "трупы устилают улицы ковром". При этом он не исключает, что число погибших может превысить и 20 тыс. человек.
Бойченко подчеркнул, что оккупанты делают все, чтобы скрыть от мира информацию о происходящем в Мариуполе.
По оценке мэра, в Мариуполе сейчас остаются около 120 тыс. мирных жителей. Из города выпускают только тех, кто прошел через "фильтрационные лагеря" на территории, подконтрольной российским оккупантам. При этом для людей, которые не прошли "фильтрацию", организовали импровизированные тюрьмы. В то же время не менее 33 тыс. человек вывезли в РФ.
Бойченко также уточнил, что находится не в Мариуполе, но в Украине. Как пояснил мэр, он получает информацию о ситуации в городе из нескольких источников.
В частности, ему подтвердили сведения, что российские оккупанты используют мобильные крематории, в которых сжигают тела погибших горожан.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте – эвакуационные автобусы оккупанты по-прежнему не пропускают.
По состоянию на начало апреля часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.
Множество людей россияне похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".
9 апреля президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Мариуполь пытается захватить группировка врага из около 10 тыс. оккупантов.
Вечером 11 апреля полк "Азов", который защищает Мариуполь, заявил, что российские оккупанты применили в городе неизвестное отравляющее вещество, которое было сброшено с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдаются дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.