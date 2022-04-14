В Херсоне появился аналог донецкой "Изоляции" для пыток несогласных с оккупационным режимом – Денисова

"Продолжаются похищения активистов с проукраинской позицией. По информации областной прокуратуры, в заложниках российских боевиков находятся 137 человек, в том числе четыре журналиста. Местные жители отмечают, что в Херсоне появился аналог донецкой "Изоляции" для пыток несогласных с оккупационным режимом", – говорится в сообщении.

Омбудсмен также отметила, что город и область находятся на грани гуманитарной катастрофы. В частности, 106 населенных пунктов остаются без электроэнергии. Количество лекарств и продуктов уменьшается, а российские захватчики забирают, по ее словам, у населения последнее.

"Жизненно необходимых медицинских препаратов для людей, имеющих онкологию или сахарный диабет, в области вообще нет", – сказала Денисова.

Она рассказала, что оккупанты захватили гуманитарный хаб в Херсоне, который был организован для помощи жителям города и медицинским учреждениям области. Захватчики забрали лекарства, детское питание и подгузники.

Кроме того, оккупанты перекрыли большинство информационных каналов Украины и распространяют дезинформацию через фейковые СМИ и социальные сети.

"Такие действия российских захватчиков на временно оккупированных территориях – это военное преступление, определенное уставом Международного военного трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда, и нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", – подчеркнула омбудсмен.

Денисова обратилась к комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами – участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, с требованием учесть факты военных преступлений россиян и нарушений ними прав человека в Украине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)