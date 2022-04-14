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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне появился аналог донецкой "Изоляции" для пыток несогласных с оккупационным режимом – Денисова

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Денисова: Продолжаются похищения активистов с проукраинской позицией
Денисова: Продолжаются похищения активистов с проукраинской позицией
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Жители Херсона рассказывают, что в городе появился аналог донецкой тюрьмы "Изоляция" для пыток несогласных с российским оккупационным режимом. Об этом 13 апреля сообщила в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Продолжаются похищения активистов с проукраинской позицией. По информации областной прокуратуры, в заложниках российских боевиков находятся 137 человек, в том числе четыре журналиста. Местные жители отмечают, что в Херсоне появился аналог донецкой "Изоляции" для пыток несогласных с оккупационным режимом", – говорится в сообщении.

Омбудсмен также отметила, что город и область находятся на грани гуманитарной катастрофы. В частности, 106 населенных пунктов остаются без электроэнергии. Количество лекарств и продуктов уменьшается, а российские захватчики забирают, по ее словам, у населения последнее.

"Жизненно необходимых медицинских препаратов для людей, имеющих онкологию или сахарный диабет, в области вообще нет", – сказала Денисова.

Она рассказала, что оккупанты захватили гуманитарный хаб в Херсоне, который был организован для помощи жителям города и медицинским учреждениям области. Захватчики забрали лекарства, детское питание и подгузники.

Кроме того, оккупанты перекрыли большинство информационных каналов Украины и распространяют дезинформацию через фейковые СМИ и социальные сети.

"Такие действия российских захватчиков на временно оккупированных территориях – это военное преступление, определенное уставом Международного военного трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда, и нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", – подчеркнула омбудсмен.

Денисова обратилась к комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами – участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, с требованием учесть факты военных преступлений россиян и нарушений ними прав человека в Украине.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/520649209416356

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

"Изоляция" – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010 года там работал одноименный арт-фонд, но в июне 2014-го его захватили боевики, разрушив произведения искусства, отмечало "Радіо Свобода". Удерживаемые в "Изоляции" люди сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии в тюрьме. Среди узников этой тюрьмы были украинский журналист Станислав Асеев и профессор Игорь Козловский.

9 ноября 2021 года министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что полицейские установили 45 преступников, пытавших украинских пленных в "Изоляции". Исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Артем Кисько рассказал, что установлены личности 166 человек, которых удерживали в "Изоляции", среди них два журналиста, сотрудники пограничной службы, миграционной службы, СБУ, а также Вооруженных сил Украины.

В сентябре в отношении восьми военных преступников материалы были переданы в суд для заочного осуждения.

9 ноября Асеев сообщил о задержании в Киеве руководителя этой тюрьмы Дениса Куликовского. Позже СБУ подтвердила задержание. Его подозревают в торговле людьми, создании террористической группы, создании не предусмотренных законом военизированных формирований и нарушении законов и обычаев войны. 10 ноября Куликовского отправили под стражу.

12 ноября СБУ опубликовала видео допроса Куликовского. Он признался, что пытал заключенных "Изоляции", выбивая из них показания, а также рассказал, что на каждом допросе присутствовали сотрудники ФСБ.

Журналист-расследователь Христо Грозев сообщал, что расследователи Bellingcat нашли доказательства того, что незаконная тюрьма боевиков "Изоляция" в Донецке – это структура, подконтрольная российским спецслужбам.

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