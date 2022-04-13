Решать судьбу Медведчука после дачи показаний и суда будет Зеленский – Арестович

Только Зеленский может принять решение об обмене Медведчука (на фото), отметил Арестович Фото: EPA

Об этом 13 апреля в эфире "24 канала", который транслировался в YouTube СМИ, сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Я думаю, что будет решать все президент Украины… суд – во-первых, потом – президент, если его осудят. Потому что только президент единственный, который может принять решение о его обмене, например, на военнопленных украинцев, как возможный ход в этой ситуации. Но сначала он [Медведчук] даст все показания, всю информацию предоставит нам", – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что обмен Медведчука возможен только после приговора суда.

"Мы – правовое государство… военное положение может внести определенные коррективы, но нет сомнений, что все будет сделано в правовой плоскости", – отметил Арестович.

По его словам, в настоящее время сложно оценить "обменный потенциал" Медведчука.

"С одной стороны, он родственник [президента РФ Владимира] Путина – кум, а с другой – Путин может быть очень зол на него, за те $5 млрд, те годы усилий, которые ушли в никуда… Но могу уверить: никто его просто так не отпустит. Даже если его обменяют, то это будет обмен на наших бойцов", – резюмировал Арестович.

Вечером 12 апреля Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука.

В СБУ уточнили: задержание стало результатом многоуровневой спецоперации (Медведчук, который находился под домашним арестом, пропал после начала вторжения РФ в Украину 24 февраля, украинские правоохранители в марте объявили его в розыск).

По словам Зеленского, Медведчук скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Украинскую военную форму он надел сам, чтобы "замаскироваться", сказал Зеленский. Президент предлагает обменять его на пленных украинских военнослужащих. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук не является гражданином России, а также что якобы неизвестна его позиция относительно возможного обмена.