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ПОЛИТИКА

Медведчука смогут лишить мандата нардепа после обвинительного приговора суда – Стефанчук

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Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах
Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах
Фото: EPA

Задержанного СБУ главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука смогут лишить мандата народного депутата Украины после вступившего в силу решения суда.

Об этом 13 апреля в эфире национального телемарафона, который в YouTube транслировал канал "Украина 24", сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"В соответствии с Конституцией – ст. 80 определяет семь случаев для лишения лица депутатского мандата... Мы знаем, что по поводу господина Медведчука ведется уголовное производство. И как только мы получим решение суда, которое вступило в законную силу, это будет являться основанием, чтобы лишить его депутатского мандата", – сказал Стефанчук.

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука.

В СБУ уточнили: задержание стало результатом многоуровневой спецоперации (Медведчук, который находился под домашним арестом, пропал после начала вторжения РФ в Украину 24 февраля, украинские правоохранители в марте объявили его в розыск).

По словам Зеленского, кум президента РФ Владимира Путина Медведчук скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Украинскую военную форму он надел сам, чтобы "замаскироваться", сказал Зеленский. Президент предлагает обменять его на пленных украинских военнослужащих. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук не является гражданином России, а также что якобы неизвестна его позиция относительно возможного обмена.

Контекст:

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Он находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года (решение о смягчении меры пресечения принял Печерский райсуд Киева, пишет "Украинская правда"). 

21 февраля 2022 года к дому Медведчука в Киеве, в котором нардеп должен находиться под домашним арестом по решению суда до 10 марта 2022 года, прибыло большое количество полиции и титушек. Журналист Bihus.info Денис Бигус написал о том, что "есть ощущение, что главный ожидатель "русского мира" съ...бывает".

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что кум Путина Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте". Она не исключала объявление Медведчука в розыск. 

4 марта суд во Львове дал разрешение на задержание Медведчука, из определения следует, что со 2 марта он был объявлен в розыск, отмечала "Украинская правда".

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