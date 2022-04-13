Медведчука смогут лишить мандата нардепа после обвинительного приговора суда – Стефанчук

Об этом 13 апреля в эфире национального телемарафона, который в YouTube транслировал канал "Украина 24", сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"В соответствии с Конституцией – ст. 80 определяет семь случаев для лишения лица депутатского мандата... Мы знаем, что по поводу господина Медведчука ведется уголовное производство. И как только мы получим решение суда, которое вступило в законную силу, это будет являться основанием, чтобы лишить его депутатского мандата", – сказал Стефанчук.

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука.

В СБУ уточнили: задержание стало результатом многоуровневой спецоперации (Медведчук, который находился под домашним арестом, пропал после начала вторжения РФ в Украину 24 февраля, украинские правоохранители в марте объявили его в розыск).

По словам Зеленского, кум президента РФ Владимира Путина Медведчук скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Украинскую военную форму он надел сам, чтобы "замаскироваться", сказал Зеленский. Президент предлагает обменять его на пленных украинских военнослужащих. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук не является гражданином России, а также что якобы неизвестна его позиция относительно возможного обмена.