Зеленский предлагает РФ обменять Медведчука на пленных украинских военных

Зеленский: Если Медведчук сам избрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени Фото: president.gov.ua

"Очень символично, что именно в День космонавтики был задержан Медведчук. Он скрывался 48 дней. И вот наконец-то решил попытаться убежать за пределы нашего государства. Что ж, для этого "космонавта" – в плохом смысле слова – не сработало знаменитое "Поехали!", – заявил Зеленский.

Он сказал, что считает "особенно циничным" со стороны Медведчука использование военного камуфляжа.

"Пытался так замаскироваться. Вот такой "воин". Вот такой "патриот". Что ж, если Медведчук сам избрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени. Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших ребят в российском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность", – заявил Зеленский.

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О задержании Медведчука вечером 12 апреля сообщил Зеленский. Других подробностей он не привел.

Позже в СБУ сообщили, что Медведчук был задержан в ходе многоуровневой спецоперации.