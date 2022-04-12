Медведчуку, чтобы выжить, нужно спрятаться в украинской тюрьме – Подоляк

"Медведчуку сегодня, чтобы выжить, нужно спрятаться в украинской тюрьме. С гарантированным многолетним тюремным сроком. В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны", – написал он.

Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці. З гарантованим багаторічним тюремним строком. У РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші та в підсумку стала одним з ініціаторів війни. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 12, 2022

О задержании Медведчука вечером 12 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Других подробностей он не привел.

В Службе безопасности Украины рассказали, что Медведчука задержали в ходе "молниеносной и опасной многоуровневой спецоперации".