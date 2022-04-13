Аваков после фото задержанного Медведчука предложил "обменять гниду на мариупольцев"

"Менять гниду на мариупольцев – на всех – на всех гражданских и военных. Пусть кремляди отходят и дадут нашим людям коридор, а мы им кащея", – предложил политик.

Он не назвал в посте фамилии "кащея", но пост опубликован вскоре после того, как президент Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука с помощью спецоперации, проведенной СБУ, и опубликовал его фото в наручниках.

"Согласны? Территории потом заберем. P.S. СБУ – красавцы!" – добавил Аваков.