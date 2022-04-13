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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Аваков после фото задержанного Медведчука предложил "обменять гниду на мариупольцев"

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Аваков: СБУ красавцы!
Аваков: СБУ – красавцы!
Фото: Арсен Аваков / Facebook

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что задержанного СБУ нардепа и одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука следует обменять на предоставление россиянами гуманитарного коридора из Мариуполя. Об этом Аваков написал в Facebook.

"Менять гниду на мариупольцев – на всех – на всех гражданских и военных. Пусть кремляди отходят и дадут нашим людям коридор, а мы им кащея", – предложил политик.

Он не назвал в посте фамилии "кащея", но пост опубликован вскоре после того, как президент Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука с помощью спецоперации, проведенной СБУ, и опубликовал его фото в наручниках. 

"Согласны? Территории потом заберем. P.S. СБУ – красавцы!" – добавил Аваков. 

https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/posts/5088166887940043

Контекст:

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Он находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года (решение о смягчении меры пресечения принял Печерский райсуд Киева, пишет "Украинская правда").

21 февраля 2022 года к дому Медведчука в Киеве, в котором нардеп должен находиться под домашним арестом по решению суда до 10 марта 2022 года, прибыло большое количество полиции и титушек. Журналист Bihus.info Денис Бигус написал о том, что "есть ощущение, что главный ожидатель "русского мира" съ...бывает".

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что кум президента РФ Владимира Путина Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте". Она не исключала объявление Медведчука в розыск.

4 марта суд во Львове дал разрешение на задержание Медведчука, из определения следует, что со 2 марта он объявлен в розыск, отметила "Украинская правда". По данным источников издания, правоохранители считают, что Медведчук сейчас скрывается у коллег из "Оппозиционной платформы – За жизнь" и других соратников на территории Украины.

18 марта суд заочно избрал меру пресечения Медведчуку в виде ареста.

Теги: СБУ, Виктор Медведчук, Арсен Аваков, Мариуполь, гуманитарный коридор, война России против Украины
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