Суд передал арестованную яхту Медведчука АРМА

16 марта 2022 года на яхту Медведчука был наложен арест в уголовном производстве №22201613000000212.

Пятипалубная яхта Royal Romance находилась в порту города Риека в Хорватии, отмечают журналисты.

Контекст:

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Он находился под домашним арестом, но электронный браслет, по словам адвоката, с Медведчука сняли еще осенью 2021 года.

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

4 марта суд во Львове дал разрешение на задержание Медведчука, из определения следует, что со 2 марта он объявлен в розыск, отметила "Украинская правда". По данным источников издания, правоохранители считают, что Медведчук сейчас скрывается у коллег из "Оппозиционной платформы – За жизнь" и других своих соратников на территории Украины.

18 марта суд разрешил арест Медведчука. ГБР объявило его в розыск.