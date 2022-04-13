В Кремле прокомментировали возможность обмена Медведчука: Не является гражданином России

Об этом 13 апреля заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщила в Telegram "Медуза".
"Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом, удовольствием заговорили разные деятели в Киеве, Медведчук не является гражданином России, он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем, – сказал Песков. – Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации".
Спикер Кремля добавил, что в Москве "несомненно будут следить за судьбой Виктора Медведчука".
13 апреля зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил в Telegram властям Украины после задержания кума Путина Медведчука.
"Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц", – написал Медведев.
Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука.
В СБУ уточнили: задержание стало результатом многоуровневой спецоперации (Медведчук, который находился под домашним арестом, пропал после начала вторжения РФ в Украину 24 февраля, украинские правоохранители в марте объявили его в розыск).
По словам Зеленского, кум главы Кремля скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Украинскую военную форму тот надел сам, чтобы "замаскироваться", сказал Зеленский. Президент предлагает обменять его на пленных украинских военнослужащих.