В Кремле прокомментировали возможность обмена Медведчука: Не является гражданином России

Об этом 13 апреля заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщила в Telegram "Медуза".

"Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом, удовольствием заговорили разные деятели в Киеве, Медведчук не является гражданином России, он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем, – сказал Песков. – Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации".

Спикер Кремля добавил, что в Москве "несомненно будут следить за судьбой Виктора Медведчука".

13 апреля зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил в Telegram властям Украины после задержания кума Путина Медведчука.

"Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц", – написал Медведев.