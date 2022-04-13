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"Стоит крепко запирать двери на ночь". Медведев пригрозил властям Украины после задержания кума Путина Медведчука

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Медведев (справа) отреагировал на задержание в Украине кума Путина (слева)
Медведев (справа) отреагировал на задержание в Украине кума Путина (слева)
Фото: EPA

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал в Telegram на задержание в Украине кума президента РФ Владимира Путина, нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

"Отдельные уродцы, именующие себя "украинскими властями", сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, "быстро и справедливо" осудить его, а затем обменять на пленных. Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц", – пригрозил Медведев 13 апреля.

Контекст:

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука.

В СБУ уточнили: задержание стало результатом многоуровневой спецоперации (Медведчук, который находился под домашним арестом, пропал после начала вторжения РФ в Украину 24 февраля, украинские правоохранители в марте объявили его в розыск).

По словам Зеленского, кум главы Кремля скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Украинскую военную форму тот надел сам, чтобы "замаскироваться", сказал Зеленский. Президент предлагает обменять его на пленных украинских военнослужащих.

Теги: Дмитрий Медведев, Владимир Путин, СБУ, Украина, Виктор Медведчук, арест, розыск, пленные, Совет безопасности РФ, Владимир Зеленский, задержание, спецоперация, президент, Служба безопасности Украины, ОПЗЖ, нардеп
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