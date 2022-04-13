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Реакция сетей на задержание кума Путина Медведчука. Только шутки и мемы

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Фото Медведчука в наручниках стало основанием для народного творчества
Фото Медведчука в наручниках стало основанием для народного творчества
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир сообщил, что Служба безопасности Украины задержала нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

В СБУ уточнили: задержание стало результатом многоуровневой спецоперации (Медведчук, который находился под домашним арестом, пропал после начала вторжения РФ в Украину, украинские правоохранители в марте объявили его в розыск). 

По словам Зеленского, кум главы Кремля скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Украинскую военную форму тот надел сам, чтобы "замаскироваться", сказал Зеленский. Президент предлагает обменять его на пленных украинских военнослужащих. 

Задержание Медведчука стало поводом для шуток, мемов и обсуждения в украинском сегменте Facebook, украинцы, как отметил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, "установили рекорд по скорости создания мемов". Издание "ГОРДОН" приводит подборку шуток и мемов. 

Многие пользователи вспомнили о том, что Медведчук был адвокатом украинского поэта Василия Стуса, который в 1980 году был приговорен к 10 годам принудительных работ и пяти годам ссылки за антисоветскую деятельность и в 1985 году погиб в лагерях. Медведчук добивался запрета книги, в которой говорится, что он, будучи адвокатом, поддержал обвинение. "Медведчук на суде признал, что все преступления, якобы совершенные его подзащитным, заслуживают наказания", – одна из фраз, которые вызвали недовольство нардепа от ОПЗЖ. Суд отказался запрещать книгу.  

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/6243630745666326

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https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/4971175529618596

Издательство тоже не удержалось. 

https://www.facebook.com/vivat.book.com.ua/posts/3032622633668261

Часть шуток посвящена супруге Медведчука Окасане Марченко, которая, как сообщалось, еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале покинула страну. Они также отсылают к разговорам российских оккупантов с родственниками в РФ. 

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/5100376080016969

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https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/6243497189013015

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https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/6243480609014673

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https://www.facebook.com/gonimemes/posts/137118795530586

Многие пользователи обратили внимание на масштаб обсуждения вопроса, касающегося Медведчука. 

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/5100254523362458

Эти мемы стали вирусными. 

***

Немного юмора из Николаева... 

...и из Одессы. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2877682742537365&id=100008870020776

Вооруженная Кира Рудик тоже стала героиней мема. 

https://www.facebook.com/olena.shiyan/posts/4918170564903817

А это бонус!

***

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, СБУ, Виктор Медведчук, Сергей Кивалов, мем, Василий Стус, Служба безопасности Украины, ОПЗЖ, Кира Рудик, Артем Дехтяренко, Виталий Ким
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