Реакция сетей на задержание кума Путина Медведчука. Только шутки и мемы

В СБУ уточнили: задержание стало результатом многоуровневой спецоперации (Медведчук, который находился под домашним арестом, пропал после начала вторжения РФ в Украину, украинские правоохранители в марте объявили его в розыск).

По словам Зеленского, кум главы Кремля скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Украинскую военную форму тот надел сам, чтобы "замаскироваться", сказал Зеленский. Президент предлагает обменять его на пленных украинских военнослужащих.

Задержание Медведчука стало поводом для шуток, мемов и обсуждения в украинском сегменте Facebook, украинцы, как отметил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, "установили рекорд по скорости создания мемов". Издание "ГОРДОН" приводит подборку шуток и мемов.

Многие пользователи вспомнили о том, что Медведчук был адвокатом украинского поэта Василия Стуса, который в 1980 году был приговорен к 10 годам принудительных работ и пяти годам ссылки за антисоветскую деятельность и в 1985 году погиб в лагерях. Медведчук добивался запрета книги, в которой говорится, что он, будучи адвокатом, поддержал обвинение. "Медведчук на суде признал, что все преступления, якобы совершенные его подзащитным, заслуживают наказания", – одна из фраз, которые вызвали недовольство нардепа от ОПЗЖ. Суд отказался запрещать книгу.

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Василь Стус посміхається нам з небес! — Перша приватна мемарня (@2pryvatmemarnya) April 12, 2022

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Издательство тоже не удержалось.

Часть шуток посвящена супруге Медведчука Окасане Марченко, которая, как сообщалось, еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале покинула страну. Они также отсылают к разговорам российских оккупантов с родственниками в РФ.

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Многие пользователи обратили внимание на масштаб обсуждения вопроса, касающегося Медведчука.

Эти мемы стали вирусными.

Медведчук тоже не верил в такое pic.twitter.com/T9rY6fA1tE — Вашингтонский Обком (@_Fashington) April 12, 2022

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Немного юмора из Николаева...

...и из Одессы.

Вооруженная Кира Рудик тоже стала героиней мема.

А это бонус!

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