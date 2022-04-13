Великобритания расширила санкции против России и ее подельников. В списке и задержанный накануне Медведчук

В обновленный список, кроме Медведчука, вошли несколько крупных российских предпринимателей, которые до сих пор фигурировали только в австралийском черном списке.
Так, с 13 апреля в документ включены глава и крупнейший акционер "Лукойла" Вагит Алекперов, основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков, а также Андрей Бокарев, который до марта был бенефициаром Уральской горно-металлургической компании и "Кузбассразрезугля".
Одновременно под санкции подпал ряд бизнесменов и топ-менеджеров, недавно включенных в аналогичный список Евросоюза. В частности, Великобритания замораживает активы Фархада Ахмедова, Владимира Богданова, Мусы Бажаева, Игоря Кесаева, Саида Керимова, Григория Березкина, Евгения Зубицкого, Александра Шульгина.
Также под санкциями теперь находится экс-глава "Российских железных дорог" Владимир Якунин.
Последний раз Великобритания вводила санкции против России 6 апреля. Тогда она заморозила активы "Сбербанка" и Московского кредитного банка. Также санкции включали полный запрет на все новые внешние инвестиции в Россию.
6 апреля санкции против РФ ввели США и Канада. ЕС о последних ограничениях против России объявлял 8 апреля.