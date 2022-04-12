Европол приступил к операции по поиску российских активов

Операция получила название "Оскар" и проводится Европолом совместно с государствами – членами ЕС, Евроюстом и агентством Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex.
Также операция будет направлена на поддержку уголовных расследований, проводимых государствами – членами Евросоюза в связи с обходом введенных ЕС торговых и экономических санкций. Ожидается, что она продлится не менее одного года и будет включать в себя ряд отдельных расследований.
В рамках операции "Оскар" Европол будет способствовать обмену информацией и разведывательными данными между партнерами и оказывать оперативную поддержку. Европол будет централизовать и анализировать всю полученную информацию для выявления международных связей, преступных групп и подозреваемых, а также новых тенденций и моделей преступной деятельности.
Евроюст будет заниматься обменом стратегической и оперативной информацией, а также оказывать юридическую помощь и поддержку.
Frontex внесет свой вклад в операцию, усилив проверку лиц, пересекающих внешние границы ЕС и подпадающих под действие санкций.
После начала полномасштабной войны России против Украины Запад ввел несколько пакетов санкций против российских чиновников и бизнесменов, в частности, заморозив их активы. США, Великобритания и Канада о последних ограничениях объявили 6 апреля, ЕС – 8 апреля.
Штаты в начале марта создали оперативную группу KleptoCapture, которая занимается взысканием нелегальных активов российских бизнесменов в рамках санкций. 17 марта США вместе с союзниками создали спецорган REPO для поиска и ареста активов российской элиты на Западе.