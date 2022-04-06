Испания по запросу США наложила арест на яхту российского миллиардера Вексельберга

Гражданская гвардия в рамках судебного поручения от США и по указанию следственного суда №2 города Пальма-де-Майорка наложила арест на 78-метровую яхту "Танго" стоимостью €90 млн, принадлежащую Вексельбергу.

Яхта ходит под флагом Островов Кука и зарегистрирована на имя компании, базирующейся на Британских Виргинских островах, которой, в свою очередь, управляют компании в Панаме.

Во время обыска яхты правоохранители изъяли различную документацию и компьютерные устройства. Их проанализируют для подтверждения личности ее реального владельца.

Яхта Вексельберга – первое имущество, которое арестовала недавно созданная оперативная группа KleptoCapture. Ее создал американский минюст после начала полномасштабной войны России против Украины. Группа следит за тем, чтобы не позволить подсанкционным россиянам избежать санкций.

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Видео: The Justice Department / YouTube