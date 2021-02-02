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Российскому миллиардеру заблокировали на счетах $1,5 млрд из-за санкций США

Российский миллиардер Виктор Вексельберг, попавший в 2018 году под санкции США, пожаловался, что из-за ограничительных мер с ним перестали общаться те люди, от которых бизнесмен этого не ожидал.

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Вексельберг находится на 12-й строчке рейтинга богатейших людей России
Вексельберг находится на 12-й строчке рейтинга богатейших людей России
Фото: EPA

Российский миллиардер Виктор Вексельберг рассказал "Forbes Россия", что на его счетах в западных банках оказалось заморожено более $1,5 млрд после попадания в санкционный список США.

Вексельберг попал под санкции в 2018 году. По его словам, из-за ограничительных мер с ним перестали общаться те люди, от которых бизнесмен этого не ожидал. Также он пожаловался на сложности ведения бизнеса – причем не только за границей, но и в России.

Также Вексельберг отметил, что он мог бы воспользоваться замороженными средствами с разрешения минфина США. Однако ведомство не дает его даже на благотворительные цели.

Вексельберг находится на 12-й строчке рейтинга богатейших людей России. "Forbes Россия" оценивает его состояние в $10,5 млрд.

6 апреля 2018 года США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников. Кроме Вексельберга, в списке оказались бизнесмен Олег Дерипаска, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, бизнесмен Игорь Ротенберг и многие другие.

В августе того же года в рамках этих санкций на Кипре заблокировали активы ВексельбергаАмериканский минфин тогда отмечал, что из-за санкций состояние Вексельберга уменьшилось почти на $3 млрд.

Теги: Россия, США, санкции, Виктор Вексельберг
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