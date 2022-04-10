Украина наработала предложения для шестого пакета санкций ЕС против России

Сегодня президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание по обеспечению сил безопасности и обороны и готовности к выполнению боевых задач. В совещании приняли участие руководитель ОП Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль и члены правительства, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководители силовых ведомств и Совета национальной безопасности и обороны.

Участники обсудили необходимые дипломатические усилия для наращивания поставок вооружений и усиления санкционного давления на Россию.

"Также было обсуждено прогнозируемое влияние 5-го пакета санкций Европейского союза в отношении РФ и наработаны предложения от Украины для шестого пакета", – говорится в сообщении.

Содержание этих предложений не уточняется.

Война России против Украины. Главное (обновляется)