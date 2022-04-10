Украина наработала предложения для шестого пакета санкций ЕС против России

Сегодня президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание по обеспечению сил безопасности и обороны и готовности к выполнению боевых задач. В совещании приняли участие руководитель ОП Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль и члены правительства, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководители силовых ведомств и Совета национальной безопасности и обороны.
Участники обсудили необходимые дипломатические усилия для наращивания поставок вооружений и усиления санкционного давления на Россию.
"Также было обсуждено прогнозируемое влияние 5-го пакета санкций Европейского союза в отношении РФ и наработаны предложения от Украины для шестого пакета", – говорится в сообщении.
Содержание этих предложений не уточняется.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
ЕС 8 апреля ввел пятый пакет санкций против 216 физлиц и 18 компаний, производство и технологии которых связаны с вторжением РФ в Украину. В частности, в списке дочери Путина, террористы "ДНР" и "ЛНР" и близкие к Путину бизнесмены. Также ЕС официально ввел запрет на экспорт в Россию передовых полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения, чувствительного оборудования и оснащения для транспорта и закрыл доступ в порты на территории ЕС любому судну, зарегистрированному под флагом России (но с рядом исключений).
Кроме того, Евросоюз запретил работу на своей территории российских и белорусских автотранспортных операторов, в том числе проезд транзитом. Исключены из санкций перевозки фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых товаров, включая пшеницу, а также гуманитарной помощи.