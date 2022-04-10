ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Украина наработала предложения для шестого пакета санкций ЕС против России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский (слева) провел селекторное совещание с Кабмином и силовиками
Зеленский (слева) провел селекторное совещание с Кабмином и силовиками
Фото: president.gov.ua

Власти Украины наработали предложения для шестого пакета санкций Евросоюза против России. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента по итогам селекторного совещания.

Сегодня президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание по обеспечению сил безопасности и обороны и готовности к выполнению боевых задач. В совещании приняли участие руководитель ОП Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль и члены правительства, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководители силовых ведомств и Совета национальной безопасности и обороны.

Участники обсудили необходимые дипломатические усилия для наращивания поставок вооружений и усиления санкционного давления на Россию.

"Также было обсуждено прогнозируемое влияние 5-го пакета санкций Европейского союза в отношении РФ и наработаны предложения от Украины для шестого пакета", – говорится в сообщении.

Содержание этих предложений не уточняется.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

ЕС 8 апреля ввел пятый пакет санкций против 216 физлиц и 18 компаний, производство и технологии которых связаны с вторжением РФ в Украину. В частности, в списке дочери Путина, террористы "ДНР" и "ЛНР" и близкие к Путину бизнесмены. Также ЕС официально ввел запрет на экспорт в Россию передовых полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения, чувствительного оборудования и оснащения для транспорта и закрыл доступ в порты на территории ЕС любому судну, зарегистрированному под флагом России (но с рядом исключений).

Кроме того, Евросоюз запретил работу на своей территории российских и белорусских автотранспортных операторов, в том числе проезд транзитом. Исключены из санкций перевозки фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых товаров, включая пшеницу, а также гуманитарной помощи.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, санкции, война, Европейский союз, Владимир Зеленский, война России против Украины, Валерий Залужный, Денис Шмыгаль, Офис президента Украины, Андрей Ермак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Служащий в ВСУ Серга показал брата, который также стал военнослужащим
Служащий в ВСУ Серга показал брата, который также стал военнослужащим
  "Смерть любви". Morgenshtern прокомментировал заявление экс-супруги о разводе
  "Смерть любви". Morgenshtern прокомментировал заявление экс-супруги о разводе
52-летняя Лопес объявила о помолвке с Аффлеком
52-летняя Лопес объявила о помолвке с Аффлеком
  Kalush Orchestra в обновленном составе выступила в Израиле во время международного тура в поддержку Украины. Видео
  Kalush Orchestra в обновленном составе выступила в Израиле во время международного тура в поддержку Украины. Видео
  Полякова спела в Греции украинский гимн перед благотворительным матчем "Шахтера" с "Олимпиакосом" в поддержку Украины. Видео
  Полякова спела в Греции украинский гимн перед благотворительным матчем "Шахтера" с "Олимпиакосом" в поддержку Украины. Видео
За год количество подписчиков Зеленского в Instagram увеличилось почти в два раза и составляет 16,7 млн
За год количество подписчиков Зеленского в Instagram увеличилось почти в два раза и составляет 16,7 млн
  Сторож сгоревшего музея, в котором хранились картины Примаченко, рассказал, как выносил работы художницы под обстрелом оккупантов. Видео
  Сторож сгоревшего музея, в котором хранились картины Примаченко, рассказал, как выносил работы художницы под обстрелом оккупантов. Видео
"На это невозможно смотреть без боли". Руслана показала, как выглядит разрушенная российскими оккупантами Бородянка
"На это невозможно смотреть без боли". Руслана показала, как выглядит разрушенная российскими оккупантами Бородянка
Украинские спортсмены передали ВСУ $80 тыс., полученные от продажи своих медалей на аукционах
Украинские спортсмены передали ВСУ $80 тыс., полученные от продажи своих медалей на аукционах
  "Президент Зеленский, мы вас услышали!" Организаторы благотворительного марафона в Варшаве собрали €9,1 млрд в поддержку Украины
  "Президент Зеленский, мы вас услышали!" Организаторы благотворительного марафона в Варшаве собрали €9,1 млрд в поддержку Украины
Кулеба – 16-летнему сыну: Обещаю, что сделаю для тебя и других детей все, чтобы мы победили в этой войне и наступил мир
Кулеба – 16-летнему сыну: Обещаю, что сделаю для тебя и других детей все, чтобы мы победили в этой войне и наступил мир
  "Розстріляна весна". Федишин посвятила песню убитым российскими оккупантами мирным жителям Бучи. Видео
  "Розстріляна весна". Федишин посвятила песню убитым российскими оккупантами мирным жителям Бучи. Видео
Жена министра обороны Резникова рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину
Жена министра обороны Резникова рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину
Американская киноакадемия запретила 53-летнему Смиту посещать церемонию вручения "Оскар" до 2032 года
Американская киноакадемия запретила 53-летнему Смиту посещать церемонию вручения "Оскар" до 2032 года
  "Именно после свадьбы наши отношения дали трещину". 24-летней Morgenshtern развелся спустя семь месяцев после регистрации брака
  "Именно после свадьбы наши отношения дали трещину". 24-летней Morgenshtern развелся спустя семь месяцев после регистрации брака
  Матвиенко и Мирзоян расстались после пяти лет брака – YouTube-блогер
  Матвиенко и Мирзоян расстались после пяти лет брака – YouTube-блогер
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Матвиенко и Мирзоян расстались после пяти лет брака – YouTube-блогер (166049)
2
Решетник назвал имя известной украинки, которую хотел бы видеть героиней "Холостячки" (89835)
3
"Он – очень близкий для меня человек". Звезда студии "Квартал 95" Кравец рассказала, о чем во время войны переписывается с Зеленским (82351)
4
"Я проснулась от странных звуков. Мужа в постели не было". Жена Зеленского рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину (28358)
5
"Степень омерзительности этого человека трудно представить". Проживающий в США армянский певец предложил России напасть на Армению (24760)
6
"Мы об этом говорили". Ким рассказал, как они с женой реагируют на его популярность среди украинских девушек (13297) G
7
Жена министра обороны Резникова рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину (12698)
8
"Ой, у лузі червона калина". Pink Floyd выпустила первый за 28 лет трек и посвятила его Украине. В клипе использован вокал Хлывнюка. Видео (11951)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS