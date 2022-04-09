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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Санкций, которые уже введены против России за вторжение в Украину, недостаточно – канцлер Австрии

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Нехаммер сегодня встретился с Зеленским в Киеве. Президент Украины выразил ему благодарность, он считает важным визит канцлера
Нехаммер сегодня встретился с Зеленским в Киеве. Президент Украины выразил ему благодарность, он считает важным визит канцлера
Фото: president.gov.ua

Следующие санкции Европейского союза против России за вторжение в Украину будут против тех, кто ведет эту войну. Об этом канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил 9 апреля в ходе визита в Киев на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, трансляция велась в Facebook Офиса президента.

Канцлера спросили о введении запрета на импорт газа из России.

"Австрия не поддерживает газовое эмбарго РФ. Сколько еще Буч, Мариуполей и вокзалов нужно, чтобы ваша страна поняла, что [президент РФ Владимир] Путин – террорист и покупать у этой страны энергоресурсы означает финансировать терроризм?" – обратился журналист к Нехаммеру.

"Сначала надо сказать, что гибнут украинцы и этих санкций недостаточно. Мы пока обсудили и приняли новый пакет санкций. Санкции должны быть мощнее и точнее. Российские оружейные заводы не будут получать электронных деталей. Без этих деталей не смогут лететь дроны, не сможет использоваться оружие, и мы думаем, что они разовьют свое действие. Кроме того, мы также пытаемся расширить санкции, и они как раз должны действовать против тех, кто виновен, против того, кто ведет эту войну. И мы будем дальше идти по этому пути. В Европейском союзе все едины", – ответил канцлер.

Он подчеркнул, что "все партнеры в Европейском союзе хотят прекратить войну". Также Нехаммер в ходе брифинга анонсировал поездку в Бучу Киевской области.

Зеленский отметил, что видит поддержку Австрии, и подчеркнул: визит канцлера в Украину в период острой фазы войны важен.

"Я не вижу очень много лидеров мира, которые приезжают в Украину и нас поддерживают. Поэтому я считаю, что это важно, и я благодарен. И люди в Австрии, которые выходили на площади, они не выходили с оружием в руках – они не могли себе позволить, но тем не менее они выходили и поддерживали наших людей и это тоже важно. Самое важное – да, оружие. Но если кто-то не может помочь оружием, он должен демонстрировать поддержку любыми другими шагами. Мы видим это со стороны Австрии. Я благодарен и народу, и канцлеру", – сказал он в ответ на слова австрийского журналиста, который отметил, что Австрия не может поставлять оружие, и спросил, насколько важен визит Нехаммера в Украину сейчас.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала вторжения России Зеленский 16 марта приглашал "всех друзей Украины" посетить столицу, хотя это и небезопасно. До этого заявления президента Киев 15 марта посетили премьер-министры Польши, Чехии и Словении, после – 25 марта – спикеры парламентов Литвы, Латвии и Эстонии.

1 апреля президент Европарламента Роберта Метсола посетила Киев, 8 апреля в столицу прибыли премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Киев, санкции, Австрия, Владимир Зеленский, война России против Украины, брифинг, Карл Нехаммер
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