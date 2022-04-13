Германии следует ускорить работу над санкциями по российским энергоносителям, чтобы позиция ЕС была общей – эксперт Atlantic Council

Фрид: Я бы приветствовал любое уменьшение экспорта России, в частности в плане экспорта нефти Фото: EPA

Об этом он сказал 12 апреля во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину". Дискуссия транслировалась в YouTube фонда.

По информации Фрида, представители правительства Германии сейчас рассматривают разные варианты отказа от российских энергоносителей.

"Иногда украинцы говорят о полном эмбарго на нефть и газ. Хорошо, если бы это можно было сделать. Но я хотел бы видеть хотя бы сокращение поступлений в бюджет России, как можно большее сокращение. И я бы приветствовал любое уменьшение экспорта России, в частности, в плане экспорта нефти", – отметил Фрид.

Дипломат отметил, что некоторые страны намерены до конца года прекратить покупать нефть из России, и он не исключает, что немцы также пересмотрят свою позицию по нефти.

"Но если речь идет о скорости, именно о скорости того, как начнут работать санкции, то я, конечно, настаивал бы, чтобы немцы ускорили такую работу, чтобы это была общая позиция. И я думаю, что очень хорошо, чтобы Украина со своей стороны оказывала давление, а немцы об этом уже очень серьезно задумались", – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что и канцлер, и министр экономики Германии представляют Социал-демократическую партию.

"Они годами работали с путинской Россией. Им сейчас нужно полностью изменить свое отношение", – резюмировал Фрид.