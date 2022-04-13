Германии следует ускорить работу над санкциями по российским энергоносителям, чтобы позиция ЕС была общей – эксперт Atlantic Council

Об этом он сказал 12 апреля во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину". Дискуссия транслировалась в YouTube фонда.
По информации Фрида, представители правительства Германии сейчас рассматривают разные варианты отказа от российских энергоносителей.
"Иногда украинцы говорят о полном эмбарго на нефть и газ. Хорошо, если бы это можно было сделать. Но я хотел бы видеть хотя бы сокращение поступлений в бюджет России, как можно большее сокращение. И я бы приветствовал любое уменьшение экспорта России, в частности, в плане экспорта нефти", – отметил Фрид.
Дипломат отметил, что некоторые страны намерены до конца года прекратить покупать нефть из России, и он не исключает, что немцы также пересмотрят свою позицию по нефти.
"Но если речь идет о скорости, именно о скорости того, как начнут работать санкции, то я, конечно, настаивал бы, чтобы немцы ускорили такую работу, чтобы это была общая позиция. И я думаю, что очень хорошо, чтобы Украина со своей стороны оказывала давление, а немцы об этом уже очень серьезно задумались", – сказал дипломат.
Он подчеркнул, что и канцлер, и министр экономики Германии представляют Социал-демократическую партию.
"Они годами работали с путинской Россией. Им сейчас нужно полностью изменить свое отношение", – резюмировал Фрид.
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России, а также массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.
США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.
Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.
Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.
В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ. Молдова также не намерена отказываться от российских энергоносителей.
После того, как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ и уголь и исключить РФ из G20.
8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не газа и нефти.