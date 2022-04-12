Зеленский: Любые санкции против РФ, не затрагивающие нефть, будут восприняты в Москве с улыбкой

"Сейчас Европейский союз начал обсуждать шестой санкционный пакет против России. Пора сделать этот пакет таким, чтобы даже слова об оружии массового поражения с российской стороны больше не прозвучало. Нефтяное эмбарго против России – обязательно. Любой новый санкционный пакет против России, не затрагивающий нефть, будет воспринят в Москве с улыбкой", – заявил глава государства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

ЕС 8 апреля ввел пятый пакет санкций против 216 физлиц и 18 компаний, производство и технологии которых связаны с вторжением РФ в Украину. В частности, в списке дочери Путина, террористы "ДНР" и "ЛНР" и близкие к Путину бизнесмены.

10 апреля в Офисе президента сообщили, что власти Украины наработали предложения для шестого пакета санкций Евросоюза против России.

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель анонсировал санкции Евросоюза против энергоресурсов из РФ. По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, шестой пакет санкций ЕС против России включает "пункт о нефти".

Ранее, 9 апреля, президент США Джо Байден подписал закон об энергетическом эмбарго России. Он предусматривает запрет на импорт нефти, газа и угля из России.