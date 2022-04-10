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Франция готова пойти дальше и запретить российскую нефть – министр

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Ле Мэр считает, что запрет на российскую нефть будет обсуждаться
Ле Мэр считает, что запрет на российскую нефть будет обсуждаться
Фото: EPA

Франция готова отказаться от российской нефти. Об этом каналу CNN 8 апреля заявил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр.

По словам Ле Мэра, запрет на нефть "изменит правила игры". Он добавил, что европейское единство необходимо для введения более строгих санкций в отношении энергетики.

"Что касается Франции, мы готовы пойти дальше и принять решение о запрете на нефть, и я глубоко убежден, что следующие шаги и следующие обсуждения будут сосредоточены на этом вопросе – о запрете на российскую нефть", – сказал он.

Политик заявил, что нынешние санкции, согласованные ЕС, были очень эффективными и "самыми тяжелыми с момента создания Европейского союза".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного вторжения РФ в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения. Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа.

Евросоюз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.

6 апреля о новых санкциях против РФ объявили СШАВеликобритания и Канада.

8 апреля пятый пакет санкций против России ввел Евросоюз. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не газа и нефти.

Урсула фон дер Ляйен анонсировала следующий, шестой пакет санкций против Москвы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Франция, санкции, нефть, эмбарго, война России против Украины, Брюно Ле Мэр
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