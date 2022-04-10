Франция готова пойти дальше и запретить российскую нефть – министр

По словам Ле Мэра, запрет на нефть "изменит правила игры". Он добавил, что европейское единство необходимо для введения более строгих санкций в отношении энергетики.
"Что касается Франции, мы готовы пойти дальше и принять решение о запрете на нефть, и я глубоко убежден, что следующие шаги и следующие обсуждения будут сосредоточены на этом вопросе – о запрете на российскую нефть", – сказал он.
Политик заявил, что нынешние санкции, согласованные ЕС, были очень эффективными и "самыми тяжелыми с момента создания Европейского союза".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного вторжения РФ в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.
США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения. Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа.
Евросоюз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.
6 апреля о новых санкциях против РФ объявили США, Великобритания и Канада.
8 апреля пятый пакет санкций против России ввел Евросоюз. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не газа и нефти.
Урсула фон дер Ляйен анонсировала следующий, шестой пакет санкций против Москвы.