Франция готова пойти дальше и запретить российскую нефть – министр

Ле Мэр считает, что запрет на российскую нефть будет обсуждаться Фото: EPA

По словам Ле Мэра, запрет на нефть "изменит правила игры". Он добавил, что европейское единство необходимо для введения более строгих санкций в отношении энергетики.

"Что касается Франции, мы готовы пойти дальше и принять решение о запрете на нефть, и я глубоко убежден, что следующие шаги и следующие обсуждения будут сосредоточены на этом вопросе – о запрете на российскую нефть", – сказал он.

Политик заявил, что нынешние санкции, согласованные ЕС, были очень эффективными и "самыми тяжелыми с момента создания Европейского союза".

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