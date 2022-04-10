Зеленский: Демократический мир может отказаться от российской нефти и сделать ее токсичной для всех остальных государств

"Среди приоритетных задач нашей дипломатии, для всех контактов с нашими партнерами – введение более болезненных ограничений денежных потоков Российской Федерации. Прежде всего, это касается нефтяного бизнеса. Демократический мир может отказаться от российской нефти и сделать ее токсичной для всех остальных государств. Именно нефть – один из двух источников российской самоуверенности, их безнаказанности. Другой источник – газ – также со временем будет перекрыт. Это просто неизбежно. Не только по безопасным, но и по экологическим соображениям", – заявил он.
Президент подчеркнул, что у Украины нет времени ждать.
"У свободы нет времени ждать. Когда тирания начала агрессию против всего, на чем держался мир в Европе, следует действовать немедленно. Надо действовать принципиально. И нефтяное эмбарго должно быть первым шагом. Причем на уровне всех демократических государств, всего цивилизованного мира. Тогда Россия это почувствует. Тогда это для них будет довод, чтобы искать мир. Прекратить бессмысленное насилие", – сказал глава государства.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного вторжения РФ в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.
США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения. Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа.
Евросоюз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.
6 апреля о новых санкциях против РФ объявили США, Великобритания и Канада.
8 апреля пятый пакет санкций против России ввел Евросоюз. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не газа и нефти.
Урсула фон дер Ляйен анонсировала следующий, шестой пакет санкций против Москвы.