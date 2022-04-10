Зеленский: Демократический мир может отказаться от российской нефти и сделать ее токсичной для всех остальных государств

Зеленский: Именно нефть – один из двух источников российской самоуверенности Фото: president.gov.ua

"Среди приоритетных задач нашей дипломатии, для всех контактов с нашими партнерами – введение более болезненных ограничений денежных потоков Российской Федерации. Прежде всего, это касается нефтяного бизнеса. Демократический мир может отказаться от российской нефти и сделать ее токсичной для всех остальных государств. Именно нефть – один из двух источников российской самоуверенности, их безнаказанности. Другой источник – газ – также со временем будет перекрыт. Это просто неизбежно. Не только по безопасным, но и по экологическим соображениям", – заявил он.

Президент подчеркнул, что у Украины нет времени ждать.

"У свободы нет времени ждать. Когда тирания начала агрессию против всего, на чем держался мир в Европе, следует действовать немедленно. Надо действовать принципиально. И нефтяное эмбарго должно быть первым шагом. Причем на уровне всех демократических государств, всего цивилизованного мира. Тогда Россия это почувствует. Тогда это для них будет довод, чтобы искать мир. Прекратить бессмысленное насилие", – сказал глава государства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)