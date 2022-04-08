Китайские компании начали закупки угля и нефти в России за юани

Первые партии российского угля прибудут в КНР в этом месяце Фото: depositphotos.com

Журналисты отмечают, что будут первые поставки сырья, оплаченные в юанях, с тех пор как США и Европа ввели санкции в отношении России из-за войны с Украиной и отрезали ряд российских банков от международной системы расчетов.

Экспортеры российской нефти также предоставили китайским покупателям возможность оплаты поставок в юанях. По данным источников Bloomberg, первые партии нефти сорта ESPO (ВСТО), приобретенные за юани, будут поставлены независимым нефтепереработчикам в КНР в мае.

Несколькими днями ранее Bloomberg писал, что крупнейшие импортеры сжиженного газа в Китае пытаются приобрести дополнительные объемы из РФ, чтобы использовать большие скидки, пока мир активно отказывается от энергоносителей от агрессора.