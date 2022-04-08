Китайские компании начали закупки угля и нефти в России за юани

Журналисты отмечают, что будут первые поставки сырья, оплаченные в юанях, с тех пор как США и Европа ввели санкции в отношении России из-за войны с Украиной и отрезали ряд российских банков от международной системы расчетов.
Экспортеры российской нефти также предоставили китайским покупателям возможность оплаты поставок в юанях. По данным источников Bloomberg, первые партии нефти сорта ESPO (ВСТО), приобретенные за юани, будут поставлены независимым нефтепереработчикам в КНР в мае.
Несколькими днями ранее Bloomberg писал, что крупнейшие импортеры сжиженного газа в Китае пытаются приобрести дополнительные объемы из РФ, чтобы использовать большие скидки, пока мир активно отказывается от энергоносителей от агрессора.
В связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.
США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа. Импорт российской нефти запретила и Канада.
Великобритании до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российской нефти и газа. Об отказе от российских энергоресурсов заявила и Австралия, он вступит в силу с 25 апреля.
Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.
2 апреля Литва первой в Евросоюзе объявила о полном отказе от российского газа.