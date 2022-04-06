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Китай хочет покупать российский сжиженный газ по большой скидке – Bloomberg

По словам трейдеров, российский СПГ продается с дисконтом более чем на 10%
По словам трейдеров, российский СПГ продается с дисконтом более чем на 10%
Фото: depositphotos.com

Крупнейшие импортеры сжиженного газа в Китае пытаются приобрести дополнительные объемы из РФ, чтобы использовать большие скидки, пока мир активно отказывается от энергоносителей от агрессора. Об этом сообщило 4 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Китайские государственные компании, в том числе Sinopec и PetroChina, ведут переговоры с поставщиками о закупке спотовых грузов из России с большой скидкой, говорят источники. По словам трейдеров, российский СПГ продается с дисконтом более чем на 10% по сравнению с обычными поставками из Северной Азии на спотовом рынке. 

Некоторые импортеры рассматривают возможность использования российских фирм для участия в тендерах на закупку СПГ от их имени. Это поможет скрыть закупочную структуру и будет выглядеть так, будто китайская компания получает поставки газа по долгосрочному контракту, как в дальнейшем делают компании по всему миру, несмотря на войну в Украине.

Кроме того, китайские покупатели СПГ стремятся заключать двусторонние договоры, чтобы оставаться неизвестными на спотовом рынке и воздерживаются от больших объемов поставок.

Большинство импортеров СПГ во всем мире не покупают российское горючее, ведь опасаются будущих санкций или ущерба репутации из-за российской войны в Украине. Китайские фирмы становятся одними из немногих компаний, готовых взять на себя такой риск. По словам трейдеров, за последние недели китайские импортеры уже приобрели несколько партий СПГ.

При этом страна не остро нуждается в СПГ из-за теплой погоды, в то же время пытается заполнить дешевым газом свои хранилища до очередного роста цен.

К подобным действиям прибегают и китайские нефтепереработчики, также незаметно покупающие дешевую российскую нефть, от которой отказывается остальной мир.

Контекст:

В связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа. Импорт российской нефти запретила и Канада.

Великобритании до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российской нефти и газа. Об отказе от российских энергоресурсов заявила и Австралия, он вступит в силу с 25 апреля.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.

2 апреля Литва первой в Евросоюзе объявила о полном отказе от российского газа.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Китай, газ, СПГ, торговля, сжиженный газ
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