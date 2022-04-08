"Как мы можем платить за убийства, изнасилования, расправы?" В парламенте Литвы призывают другие страны ЕС отказаться от российского газа и нефти

Алекнайте: Я в политике давно и хорошо знаю все угрозы российской энергетической дипломатии, архитектура влияния которой выстраивалась в Европе все эти годы Фото: Vilija Aleknaitė-Abramikienė

"Одна из причин, почему Литва и наши братья, балтийские страны, отказались от российского газа – мы очень хорошо понимаем Россию. Я в политике давно и хорошо знаю все угрозы российской энергетической дипломатии, архитектура влияния которой выстраивалась в Европе все эти годы, но мы это читали и понимали, что ничего хорошего от этого не будет", – сказала депутат.

Она подчеркнула, что представители стран Балтии еще 10 лет назад говорили партнерам, что нужна диверсификация поставок энергоносителей, но в итоге у Германии нет ни одного терминала сжиженного природного газа.

"И вот что получилось, как мы можем платить за убийства, изнасилования, расправы над женщинами и детьми, как мы увидели в Буче и других украинских городах, как? Ведь покупки российского газа и нефти – это финансирование всех этих зверств. Страны Европы и Европейского Союза должны отказаться от закупок российского газа и нефти. Над инфраструктурной подготовкой к отказу нужно работать и в Еврокомиссии уже ведутся соответствующие процессы", – подытожила Алекнайте.