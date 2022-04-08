"Как мы можем платить за убийства, изнасилования, расправы?" В парламенте Литвы призывают другие страны ЕС отказаться от российского газа и нефти

"Одна из причин, почему Литва и наши братья, балтийские страны, отказались от российского газа – мы очень хорошо понимаем Россию. Я в политике давно и хорошо знаю все угрозы российской энергетической дипломатии, архитектура влияния которой выстраивалась в Европе все эти годы, но мы это читали и понимали, что ничего хорошего от этого не будет", – сказала депутат.
Она подчеркнула, что представители стран Балтии еще 10 лет назад говорили партнерам, что нужна диверсификация поставок энергоносителей, но в итоге у Германии нет ни одного терминала сжиженного природного газа.
"И вот что получилось, как мы можем платить за убийства, изнасилования, расправы над женщинами и детьми, как мы увидели в Буче и других украинских городах, как? Ведь покупки российского газа и нефти – это финансирование всех этих зверств. Страны Европы и Европейского Союза должны отказаться от закупок российского газа и нефти. Над инфраструктурной подготовкой к отказу нужно работать и в Еврокомиссии уже ведутся соответствующие процессы", – подытожила Алекнайте.
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России, а также массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.
США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.
Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.
Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.
В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ. Молдова также не намерена отказываться от российских энергоносителей.
После того, как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ и уголь и исключить РФ из G20.
7 апреля послы ЕС согласовали пятый пакет санкций против России. По данным СМИ, он включает эмбарго на уголь, но не на газ и нефть.